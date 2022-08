El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que pretende blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública y cuyo cambio más notable es que las menores de 16 y 17 años no necesitarán el consentimiento paterno para interrumpir un embarazo.

La nueva ley del aborto ha salido adelante como proyecto de ley (se remitirá al Congreso para su trámite legislativo) sin esperar los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal. Según los fuentes judiciales, no se recuerdan precedentes de un hecho similar, especialmente con una norma que afecta a los derechos fundamentales. También señalan que "no ha habido tiempo material para hacer el informe" del anteproyecto de ley.

Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al CGPJ de no hacer su trabajo, porque no ha emitido el informe preceptivo, aunque no vinculante, en los plazos que marca la legislación. "No se puede paralizar un proyecto porque el CGPJ no hace su trabajo y no cumple con los plazos establecidos para emitir informes sobre proyectos que les remite el poder Ejecutivo", ha reprochado la ministra en una entrevista en RNE.

Una de las principales novedades de la ley es que las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria, por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la ley vigente de 2010.

Para la ministra, la nueva ley del aborto es "un medido de la calidad democrática" del país, ya que el "derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud" y, al mismo tiempo, "abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos", como la posibilidad de que las mujeres puedan "elegir sus proyectos de vida", según ha explicado en la rueda de prensa posterior.

Abortos pagados por la sanidad pública

La sanidad pública será la red de referencia para abortar. Los centros donde puedan abortar las mujeres estarán lo más cerca posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico). Además, se creará un registro de objetores de conciencia y quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.

También se eliminan los tres días de reflexión y las mujeres se podrán tomar el tiempo que necesiten para decidir el aborto. Por otra parte, el proyecto contempla la atención durante el proceso de posparto y también que haya acompañamiento integral y especializado.

Incapacidad laboral por regla dolorosa

La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, en cuyo historial clínico debe constar que padece este problema. La nueva norma incluye asimismo el derecho a la incapacidad temporal en la semana 39 del embarazo y también por aborto.

Para acabar con la pobreza menstrual se repartirán gratuitamente productos de higiene femenina como tampones, compresas o copas menstruales en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc...

Acceso gratuito a la píldora del día después

El proyecto amplía el acceso gratuito a la píldora del día después en los hospitales y centros de salud a los centros de nueva creación de salud sexual y reproductiva. Las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013 tras años incluidas en el catálogo.

La ley señala que la educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones se basen en el consentimiento y se prevengan enfermedades de transmisión sexual.

Además, la ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España, y se prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.