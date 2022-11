Sánchez aprovecha una gira por Asia para evadirse de la polémica derogación de sedición

Pedro Sánchez vuelve a priorizar su agenda internacional para evadir las explicaciones sobre una polémica decisión suya en la política interna: la derogación del delito de sedición tras un pacto a la carta con ERC. El presidente del Gobierno aprovechará su presencia en el G20 en Bali, que se celebra este lunes y martes, para mantener diversos encuentros bilaterales con algunos de los principales mandatarios asiáticos. Más tarde, comenzará una gira por Corea del Sur.

El Gobierno pone el foco en la reunión que mantendrá con el nacionalista hindú Narendra Modi. Uno de los países BRIC con mayor proyección internacional, y que, en aspectos como las emisiones de CO2, choca frontalmente con España aunque no está previsto que Sánchez le pida comprometerse con los objetivos fijados en actos como la COP27. Además de Modi, el presidente del Gobierno se verá con los máximos mandatarios de Singapur e Indonesia.

Un G20 tenso

Será durante uno de G20 más tensos de los últimos años debido a la invasión de Ucrania. Rusia ha anunciado que participará pero Vladimir Putin ha delegado su presencia en el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. El canciller ruso se encontrará con su gran antagonista, el norteamericano Joe Biden, y con uno de los países que ha puesto de perfil durante la invasión de Ucrania, Xi Jinping.

El presidente norteamericamo y el chino mantendrá una reunión durante una cumbre en la que, fuentes del Gobierno español, se descarta una declaración conjunta del G20. Sánchez se alineará con países como Reino Unido, Alemania y Francia para mostrar su rechazo a la invasión de Ucrania.

En ese grupo también estará Italia. La primera ministra, Giorgia Meloni, se estrenará en una gran cumbre bilateral y será la primera vez, desde que fue investida, que se encuentre con Sánchez. La Moncloa ya trabaja con Roma para una cumbre bilateral centrada en la energía y que se celebrará en Alicante.

Y después, a Corea del Sur

Tras la cumbre, Sánchez viajará a Seúl. El presidente del Gobierno español se reunirá con el recién investido presidente, Yoon Suk-yeol. Durante los últimos años, España y Corea del Sur han intensificado sus relaciones. En 2021, el presidente Moon Jae-in estuvo unos días en Madrid. Ahora, Sánchez aprovechará para devolver esta visita oficial y aprovechará para visitar la planta de microchips de Samsung y se reunirá con los principales responsables de esta compañía.

Estrategia escapista

No es la primera vez que el presidente del Gobierno hace un polémico anuncio antes de una gira internacional que le permite salirse del foco durante unos días. En esta ocasión, la gira al G20 ha sido uno de los motivos esgrimidos por Ferraz para cancelar el acto del tercer aniversario del triunfo electoral de Sánchez que se iba a celebrar este pasado sábado.

En la sede del PSOE afirman que el acto nunca se convocó de manera oficial y que no se había contado con la agenda del presidente, que el domingo despegaba rumbo a Bali. Tras el anuncio el jueves por la noche, durante una entrevista en la Sexta, de la derogación del delito de sedición, se comprende la premura para cancelar un acto que se iba a celebrar en IFEMA y al que iban a asistir varios líderes regionales del PSOE: Sánchez no quería una foto con los barones tras un polémico anuncio que no ha gustado a muchos en el PSOE.