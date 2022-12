Moncloa cree que las reformas de sedición y malversación "no tienen coste" y prepara una agenda para opacarla

En la Moncloa se aplican el refrán de "siempre que ha llovido, ha escampado" y saben que, tras una semana tormentosa, la agenda informativa acaba por pasar página y centrarse en otros temas más novedosos. A eso se aferran, mientras tratan de tranquilizar a algunos barones territoriales, como Emiliano García Page, disconformes con las reformas del Código Penal ad hoc para ERC.

En el PSOE y en el Palacio saben que están en el ojo del huracán desde hace unos días. Primero, fue su decisión de derogar los indultos. El viernes pasado, acabaron por desatar otra tormenta al registrar una enmienda para cambiar las mayorías del Constitucional mientras hacían ojitos a una enmienda de ERC sobre malversación que ha acabado por parir otra enmienda transaccional, firmada por los separatistas y el PSOE, para rebajar las penas por corrupción.

"No tendrá coste"

En el entorno de Sánchez reconocen que "es arriesgado" pero prometen que "no tendrá coste" electoral porque Cataluña "no está entre las preocupaciones ciudadanas." "Es efectiva", afirman sobre su política con los separatistas mientras critican la de Rajoy. "Un endurecimiento del código penal no sirvió para apaciguar", añaden fuentes del Gobierno que compran así el relato separatista sobre la "judicialización" de la política.

El Gobierno cruza los dedos para que estos días pasen rápido. "Al final sale todo y sale bien", afirman sobre una tramitación ultrarrápida de su iniciativa de ley. El viernes se cerró el plazo de enmiendas. El lunes, fue la ponencia a puerta cerrada. El martes, se aprobó todo en una Comisión exprés y este jueves llegará al Pleno. La idea de la Moncloa es liquidar toda una reforma del Código Penal en apenas cuatro días, cuando lo normal es tardar meses.

Una nueva agenda informativa para olvidar todo

De cara a la próxima semana, el Gobierno está ideando una agenda para hacer olvidar estos cambios. El miércoles, podría haber sesión de control doble: en el Congreso y en el Senado, con el último cara a cara del año entre Sánchez y Feijóo. El PSOE presionará en la mesa de la Cámara Alta para que se produzca este enfrentamiento.

Además, el Ejecutivo se guarda dos cartas con las que volver a centrar la atención de la opinión pública. Uno, aprobar el próximo paquete anticrisis antes de final de año. Ahí es donde algunas medidas, como la ayuda de los 20 céntimos por litro de gasolina, se tendrán que prorrogar. En el Ejecutivo se inclinan por hacerlo más selectivo, aunque reconocen que es complicado dividirlo por "colectivos" ,como podrían ser los transportistas, o por nivel de renta.

La segunda carta son medidas para aliviar la subida de la cesta de la compra. Lo más probable es que se incline por un cheque para ayudar a las familias más vulnerables aunque no se sabe ni de cuánto, ni cómo. "Esto sí preocupa a los ciudadanos", dicen en contraposición a Cataluña o el CGPJ.

En la última semana del año, se sabe que habrá una comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance. No se descarta que sea el mismo día 27, tras el último Consejo de Ministros del 2022, en el que se esperan anuncios importantes. Otra forma de tratar de olvidar la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. O al menos, de opacarla.