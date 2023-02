¿Y si las encuestas no nos parecen lógicas?

Analizamos en nuestro comentario semanal sobre el tema los dos sondeos publicados este lunes, que han aparecido en Vozpópuli –con datos elaborados por Hamalgama Métrica– y en elDiario.es, a partir del trabajo de Simple Lógica.

Si no hace mucho hablábamos de encuestas que coincidían de una forma casi milagrosa, en esta ocasión hay algunas diferencias sustanciales entre ellos: tanto la victoria del PP como la distancia entre el bloque de la derecha y el de la izquierda son mucho más importantes en el primero, que pronostica una mayoría de 186 escaños para la suma de los populares con Vox.

En el caso del sondeo de Simple Lógica, por el contrario, el PSOE se sitúa a sólo dos puntos de los de Feijóo y, aunque no hace proyección de diputados –las encuestas de elDiario.es no suelen hacerla– parece claro que con sus cifras la derecha no alcanzaría la ansiada mayoría absoluta.

Pero lo más llamativo en uno y otro caso son las tendencias: el PP retrocede ligeramente en ambos, el PSOE se mantiene o sube, Vox también crece y hasta Unidas Podemos lo hace, a pesar de la crudeza de las polémicas en las que se está viendo envuelto y, especialmente, del escándalo suscitado por las rebajas de penas y las liberaciones de delincuentes que ha proporcionado la ley del "sólo sí es sí".

Así que comentamos también qué puede haber detrás de unos datos que a primera vista sorprenden, qué puede haber pasado para que las encuestas se muevan en contra de lo que parece que la realidad nos está indicando y cómo deben leerse unos sondeos que, cuanto menos, no nos parecen lógicos. Dicho de otro modo: ¿quién se equivoca aquí y en qué puede consistir el error?