El PSOE eleva la presión sobre Podemos y le reta a hacer públicas sus propuestas sobre el "sí es sí"

Las espadas entre los dos socios del Gobierno siguen en alto. Nadie está dispuesto a ceder. En Igualdad piden una nueva reunión con el sector socialista porque "no están negociando" la modificación de la ley del "sólo sí es sí".

"Hemos hablado más con otros ministerios que con Justicia", añaden fuentes del ministerio, donde no ocultan su oposición frontal a Pilar Llop, la ideóloga de la Proposición de Ley registrada por el PSOE y donde han volcado las propuestas de los juristas del ministerio para corregir la ley del Gobierno impulsada desde Igualdad.

Los más próximos a Irene Montero aseguran que han remitido una nueva propuesta, que también obra en las manos de otros socios y le piden al sector socialista "una nueva reunión". La estrategia es clara: crear un frente común que respalde "que la propuesta tiene que ser conjunta". Una idea de Unidas Podemos a la que ya se han sumado ERC o Bildu, que amenazan con no respaldar ningún paso "adelante" mientras no haya acuerdo entre los partidos del Gobierno.

¡Qué enseñan la propuesta!

A esos documentos se refería la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso. La también vicesecretaria general del PSOE afirma que "si hay una discrepancia en el núcleo de lo que nos separa, y eso es lo que no se toca, se podrán enviar tantas propuestas como uno quiera pero no se avanza". La mano derecha de Pedro Sánchez en el partido cree que los últimos documentos morados son más "para el relato".

El malestar de los socialistas con Igualdad va in crescendo . Algunos altos cargos se preguntan: "¿Por qué no enseñan sus propuestas?". Otros les retan a que las hagan públicas, en vez de enviárselo a ERC o Bildu, incluso hay quien presume de no haber filtrado ninguno de los documentos elaborados desde el entorno de Montero pese a "les podría hacer mucho daño" porque "no cambian nada".

Sigue la discrepancia

En el sector socialista aseguran que "el núcleo de la discrepancia" es "técnico" mientras que en Podemos les responden que es "político". Los ministros del PSOE tercian añadiendo que el agravante, es decir la violencia e intimidación, "habrá que probarlo", que sus expertos les dicen que sólo "así se puede evitar reducir las condenas" incluso temen a que, "si no lo haces bien, haya una segunda revisión de condenas".

En el entorno de Irene Montero creen que "el problema no es probar la violencia, sino que ésta sea el requisito para acceder a penas superiores". La propia ministra de Igualdad emplazaba al sector socialista a "llegar a un acuerdo antes de que se debata en el pleno y dar la oportunidad a PP y Vox de volver al Código Penal de La manada".

Unos argumentos que en el sector socialista desprecian y temen que están más pensados para "el relato" que en la realidad de lo que está sucediendo entre bambalinas.