Batet permitió al 'Tito Berni' llevarse su Ipad y su teléfono

El exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo alias Tito Berni compró al Congreso el Ipad y el teléfono personal que se les asigna cuando retiran su acreditación como diputado. Cuando entregan su acta, la presidencia de la Cámara Baja les da dos opciones: comprar los dispositivos electrónicos o bien entregarlos para ser formateados y entregados a otro diputado.

Fuentes Curbelo optó por comprarlos pese a que algunos de los miembros de su familia, como su sobrino Taishet Fuentes, ya habían sido detenidos ese mismo día en la operación contra el Caso Mediador.

El exdiputado entregó su acta el pasado 14 de febrero y sólo seis días después fue arrestado cuando la juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife recibió la confirmación oficial por parte del Congreso de que ya no era miembro de la Cámara Baja. Ese día, la magistrada le requisó su teléfono pero lo cierto es que el exdiputado tuvo casi una semana para borrar cualquier documento. En cambio, el Ipad sigue en su casa.

Patxi López le resta importancia

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, mostraba su perplejidad cuando le preguntaban este martes en el Congreso por la ausencia de los dispositivos en el despacho. "Dónde está el móvil y el iPad...En cuanto este grupo que supo las informaciones que hicieron apartar a este exdiputado de nuestras filas cerramos todo el despacho con todo el contenido que había dentro".

El portavoz socialista presumía de "no romper ningún ordenador a martillazos", en referencia al caso Bárcenas. Lo cierto es que el ordenador de sobremesa es el único dispositivo del exdiputado que todavía está en su despacho.

López se mostraba partidario de "darle una vuelta" al cambio de protocolo para que un sospechoso por corrupción no pueda comprar sus dispositivos electrónicos. Fuentes parlamentarias del PSOE afirman que el despacho del Tito Berni está "cerrado" desde el día que entregó el acta y que "no han tocado nada de dentro". Sus dependencias todavía no han sido asignadas a ningún otro diputado pese a que desde el 21 de febrero su escaño ha sido ocupado por el canario José Francisco Duque Morán.

Caso cerrado

En el PSOE dan el caso Tito Berni por zanjado. "Toda la información es que cinco diputados fueron a cenar, en mesas separadas y respetando el toque de queda", afirmaba Patxi López quien criticaba que se "señaló y apuntó a otros compañeros aún a sabiendas de que no habían estado en ninguna cena y que no habían conocido al mediador". "No hay nada más, cero", insistía.

Mientras tanto, ya son 11 los diputados señalados por el mediador, Marco Antonio Taraconte, que preparan querellas para defender su "honorabilidad". Los servicios jurídicos del grupo parlamentarios les están asistiendo.

Los socialistas también preparan querellas contra medios que entrevistaron a Taraconte para pedirles una rectificación. Si no fructifica el derecho a rectificación, se iniciarán procedimientos de conciliación.