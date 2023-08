El PSOE trata de atraer a ERC y Junts con una reforma de la financiación pese a gobernar en sólo dos CCAA

El PSOE se ha marcado la negociación de la Mesa del Congreso como la primera meta volante de la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas ya advierten que no renunciarán a la presidencia de la Cámara Baja y no descartan ayudar a Junts o ERC para que puedan conformar grupo parlamentario propio, ya que no llegan al 15% de los votos exigibles en todas las circunscripciones donde se han presentado.

"Estamos hablando, estamos en los contactos y para el 17 de agosto la mesa tiene que estar constituida", afirmaba la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, que es una de las principales negociadoras del Gobierno junto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La ministra de Hacienda también ha citado como "urgente" la reforma del sistema de financiación.

"Los principios son claros: suficiencia y autonomía fiscal de las comunidades autónomas", aseguraba en TVE. Una pelota que recogía el presidente catalán, Pere Aragonés de ERC, pidiendo que se reduzca "el déficit fiscal" pero advirtiendo que "no van a negociar un nuevo de financiación con otras comunidades autónomas".

En Hacienda recuerdan que la reforma del sistema de financiación, que caducó hace 8 años, estaba en el programa electoral del PSOE. "No solo se habla de los recursos también de la situación de endeudamiento de las autonomías y del esfuerzo fiscal", remarcaba Montero pese que, durante la pasada legislatura, todos los intentaron quedaron en vano y el PSOE no llegó a consensuar una postura unitaria.

Más complejo que antes

Hasta este momento, todos los intentos cayeron en saco roto. Incluida una propuesta de un grupo de expertos que buscaba una "armonización fiscal" o lo que es lo mismo: evitar que Madrid siguiese bajando los impuestos aumentando los tipos mínimos

ERC estaba a favor de esa propuesta acusando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "dumping fiscal". Sin embargo, la reforma de financiación, que requiere del acuerdo de las comunidades, se antoja más complicado tras el mapa del 28-M.

Excluyendo las Comunidades de régimen foral (País Vasco y Navarra) el PSOE sólo gobierna dos comunidades (Asturias y Castilla la Mancha). El PP tiene la presidencia de catorce y participa además en el Gobierno de Canarias. Montero también deslizaba que esa reforma requería el acuerdo de "todos", algo que se prevé complicado el Gobierno quiere contentar a los separatistas.