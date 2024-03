El PSOE acusa a Yolanda Díaz "de ponerse de perfil" cuando vienen "mal dadas" y ve a Colau "como la CUP"

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, corrió raudo al asiento en la bancada azul que corresponde a la vicepresidenta segunda, aprovechando que Yolanda Díaz no estaría presente durante todo el día. Bolaños no se despegó de su asiento durante toda la jornada. Una estrategia que ya siguió el jueves pasado, durante el pleno de la amnistía.

El ambiente entre los ministros era mejor que la semana pasada cuando, de manera deliberada, ignoraron a la líder de Sumar tras ver cómo encallaban los Presupuestos de Pere Aragonés en Cataluña con el voto contrario de los Comunes, uno de los partidos integrados en la costelación de formaciones que es Sumar. A la vicepresidenta segunda, y a todo Sumar, les acusan de "ponerse de perfil" cuando "vienen mal dadas".

La lista de agravios entre los socialistas es numerosa. No gustó su inacción, o su falta de autoridad, ante los Comunes desde el momento en el que amenazaron con tumbar los presupuestos catalanes, pese a las implicaciones que eso podría tener en el Congreso y en el Gobierno de Sánchez.

Tampoco les agradó que, tras la decisión de no presentar presupuestos, Díaz airease la división interna e incitase al Gobierno a presentarlos, pese a que supondría una derrota parlamentaria. En el Ejecutivo también son críticos con la poca convicción con la que defienden a Sánchez en pleno estallido del caso Koldo y de la posible ramificación con su mujer, Begoña Gómez.

Contra Colau

Aunque lo que más irrita al PSOE es la deriva del partido hermano de Sumar en Cataluña. Tras votar en contra de los Presupuestos de Aragonés, los Comunes han tumbado el Presupuestos del socialista, Jaume Collboni, en el Ayuntamiento de Barcelona. La Ciudad Condal es uno de los pocos bastiones municipales socialistas en toda España y, junto con Vitoria, León y Las Palmas de Gran Canaria, de las pocas capitales de provincia que gobiernan.

En Ferraz no entienden "la estrategia electoral de los comunes" y se preguntan si quieren parecerse "a la CUP", el partido de extrema izquierda separatista famoso por su obstruccionismo. Incluso sentencian que ven a Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona y todavía portavoz municipal de los Comunes, con "un poco de nostalgia" tras reprochar a Collboni que no le llamase para negociar las cuentas. "Si uno no te da la mayoría, tiene que pasar a un segundo plano", sentencian.

También la brecha entre PSOE y Sumar se extiende a otros temas, como por ejemplo la propuesta de ley de los socialistas de abolir la prostitución. En la amalgama de partidos de Sumar hay diferentes posiciones que van desde las regulacionistas de los comunes a las abolicionistas de otros partidos. Una bomba de relojería que amenaza con dividir la posición interna del grupo confederal.

A vuelta con la prostitución

Desde Ferraz recuerdan a Díaz que ellos intentaron incluir la abolición de la prostitución "en el acuerdo de investidura" pero que los de Sumar no quisieron. Tras la negativa, el PSOE ya les advirtió que retomarían la idea más adelante, como proposición de ley. No es la primera vez que lo hacen, ya plantearon esta idea en 2022 y fue tumbada por el Congreso. Ahora, la recuperan pero deslizan que no tiene nada que ver con el caso Koldo donde, al igual que el Tito Berni, se ven pagos para prostitutas. "Es deleznable", sentencian fuentes de la Ejecutiva.

Contra ERC

Lo que parece evidente es que la precampaña catalana ha arrancado. No sólo con los dardos cruzados entre socialistas y comunes, sino también con la propuesta de ERC de crear un concierto económico para Cataluña. Este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, la diputada separatista, Teresa Jordá, acusaba al PSC de tener la misma posición que el PSOE y es la de "permitir el expolio fiscal". Una acusación que no parecía ofender a los socialistas que ven clara la estrategia separatista: "confrontar con el PSC"