PNV y PSE cierran un pacto programático en el País Vasco y prometen un nuevo Estatuto

Las negociadores del PNV y PSE han acuerdo este lunes un preacuerdo programático para investir al nacionalista Imanol Pradales y que conforme un nuevo Gobierno de coalición. El documento de 11 páginas pide "avanzar en el autogobierno" y establece "como prioridad de país" un "nuevo pacto estatutario" que releve al de Guernica.

No es la primera vez que los nacionalistas le sacan este compromiso al PSOE. Ya en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez se mencionaba la necesidad de un nuevo Estatuto. En esta ocasión, se pide "alcanzar un acuerdo lo más amplio posible, tanto en el seno de las instituciones vascas como en las Cortes Generales" y que será "posteriormente ratificado por el pueblo vasco" en un referéndum.

En el acuerdo de noviembre de 2023, al que se hace mención en varias ocasiones, se hablaba de "una comisión bilateral permanente entre el Gobierno español y el Gobierno vasco", con reuniones cada seis meses presididas por ambos presidentes.: Sánchez y desde ahora Pradales. El plazo del que se hablaba en 2023 era de dos años.

Lo que no se menciona en el documento de 2024 es cómo será "el autogobierno futuro" pero sí se acuerda la transferencia del "autogobierno reconocido y el pendiente de transferir". Lo que no se menciona es qué es lo que falta. En el acuerdo de investidura de Sánchez se hablaba de transferir la Seguridad Social, aunque luego el PSOE lo matizó es un desmentido que no acabó de convencer a los peneuvistas.

"Más autogobierno significa más y mejor bienestar para el conjunto de la sociedad vasca", sentencia el documento de este mes de junio que enmarca el nuevo Estatuto en el "ámbito de su competencia y de la legalidad vigente".

Otros asuntos

Además del Estatuto, PNV y PSOE han pactado "reindustrializar" el País Vasco, "impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico", "favorecer el aumento del uso del euskera en todos los ámbitos de la vida" o "desarrollar el compromiso vasco con el cumplimiento de los objetivos" de la Agenda 2030.