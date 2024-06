Entrevista a Francisco Camps: todo lo que ha pasado en su calvario de 10 absoluciones

"No podrán demostrar nada porque no hay nada", advirtió Francisco Camps cuando el 20 de julio de 2011 anunció su dimisión. 13 años después y tras 10 absoluciones, el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana puede repetir orgulloso todas y cada una de las palabras que pronunció aquel día: "Soy completamente inocente de las barbaridades que se han dicho de mí".

La Audiencia Nacional le ha absuelto de la última pieza del caso Gürtel que tenía abierta. "No existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del Sr. Camps en dicha contratación", sentencia el tribunal en referencia a las adjudicaciones a la famosa empresa de la trama de Francisco Correa Orange Market. Carlos Cuesta ha entrevistado al ex presidente de la Comunidad Valenciana que ha pasado un calvario de 15 largos años en los que ha sido acusado de corrupción y en ese periodo de tiempo, ha ganado todos y cada uno de los litigios en los que se le acusaba. Camps ha explicado cómo su dimisión afectó a la Comunidad por los acuerdos que tenía cerrados con Mariano Rajoy, que ganó ese mismo año de la dimisión del ex presidente por mayoría absoluta.