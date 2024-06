Marine Le Pen tacha de "criminal" a Puigdemont y promete que no le dejará actuar en Francia

Choque entre Marine Le Pen y el prófugo Carles Puigdemont. A la aspirante a la presidencia de la república francesa no le hace ninguna gracia que el expresidente de la Generalidad haya convertido el sur de su país en su base de operaciones electorales. "Esta situación es vergonzosa y humilla a Francia, que sirve, una vez más, de lugar de referencia para los criminales", ha señalado la política que lidera la formación "Agrupación Nacional".

La dirigente ha ido incluso más allá y ha prometido que "si ganamos las elecciones, esta situación no durará mucho. Seremos implacables con todos aquellos que ataquen las instituciones legítimas de su país, especialmente si son países amigos y socios". Estas palabras son parte de una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya.

La reacción de Puigdemont no se ha hecho esperar. Igual que cuando retaba al Tribunal Constitucional fotografiándose con sus requerimientos y distribuyendo la imagen en las redes sociales, el prófugo ha posado delante de una estación de Metro de París, ya que según dice se encontraba este lunes casualmente en la capital francesa. "Esto de Marine Le Pen, que ha actuado como un títere de los franquistas de Vox, me ha sorprendido precisamente en París. No solo pienso volver sino que plantaré cara a todos los intentos de aplicar leyes franquistas que impiden la libertad de movimientos a los ciudadanos europeos", ha escrito a modo de pie de foto.

Puigdemont ya no dispone de la inmunidad parlamentaria de la que presumía como eurodiputado, pero tampoco hay ninguna orden de detención europea contra él, por lo que se puede desplazar por todos los países sin problemas, salvo en España, donde aún rige una orden de detención a la espera de que se resuelva su situación procesal tras la aprobación de la ley de amnistía.