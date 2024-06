Encuestas tras el 9J y el escándalo Tezanos: difícil para el PSOE, dramático para Sumar

No ha habido shock demoscópico tras las elecciones europeas de este pasado 9 de junio y los primeros sondeos para unas hipotéticas generales ofrecen unos resultados muy similares a los que arrojaron las urnas.

El PP obtendría una victoria similar, el PSOE se movería en dígitos muy parecidos y, aunque pueda parecer limitado, el resultado podría cambiar toda la política española, ya que los populares lograrían, siempre que lograsen convencer a Vox, una mayoría absoluta bastante holgada.

Esta mayoría se debe en parte a uno de los datos fundamentales de estos sondeos: el descalabro de Sumar, que tras su terrible resultado en las europeas no se recupera, mientras que por el contrario Vox aguanta bastante bien el tipo.

Por último, aquellos sondeos que registran la irrupción de Se Acabó la Fiesta no predicen un fenómeno como el que supuso la irrupción de Podemos precisamente tras unas europeas: el partido de Alvise Pérez no desaparece, pero se mantiene en un porcentaje similar, no se dispara como hicieron los de iglesias.

El escándalo de Tezanos

Por último, hay que reseñar el escándalo que supone el enorme fracaso de Tezanos en estas elecciones europeas: el CIS hizo la peor de todas las encuestas pese a poder permitirse, por supuesto con nuestro dinero, hacer nada más y nada menos que 7.500 entrevistas, cinco veces las que hacen las casas de encuestas normales.

El descaro del encuestólogo del Gobierno es cada día mayor y ya está claro que no se puede hablar de error, sino de un propósito claro de difundir bulos al que, por desgracia, la prensa sigue prestando una atención que no merece.