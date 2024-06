Rull confirma que no hay candidato a la investidura y fija el primer pleno para el día 26 de junio

Ni Salvador Illa cuenta con los apoyos necesarios para ser investido presidente de la Generalidad ni Carles Puigdemont tampoco. Tras reunirse los grupos parlamentarios catalanes con el presidente de la cámara autonómica, el indultado Josep Rull, de Junts per Catalunya (JxCat), este ha constatado la situación de bloqueo y ha anunciado que convoca el primer pleno para el miércoles 26 (primero se dijo que sería el martes 25) a fin de que comience la cuenta atrás de dos meses bien para encontrar un candidato viable o para repetir las elecciones.

Rull ha comparecido para explicar que "ningún candidato ha mostrado intención de someterse a la sesión de investidura", aunque "sí que ha habido dos grupos parlamentarios, el del PSC y el de Junts, que sí que han avanzado la posibilidad de proponer un candidato en el transcurso de los dos próximos meses".

Salvador Illa ha señalado que no quiere hacer perder el tiempo a los diputados y que prefiere cerrar primero el apoyo de ERC y presentarse luego a la sesión de investidura. No quiere protagonizar un acto fallido. Illa está en plenas negociaciones con ERC, aunque es Moncloa quien controla los contactos con la formación republicana. "Quiero hacer las cosas bien hechas, bien habladas y bien claras. Soy optimista", ha señalado en relación a las negociaciones con el partido de Marta Rovira. Illa también le ha dejado claro a Rull que el PSC no se abstendrá para facilitar una hipotética investidura de Puigdemont.

La promesa del regreso

En Junts también pretenden el apoyo de ERC y forzar la abstención socialista que niega Illa. Pero el hecho de que el próximo pleno, el del miércoles de la próxima semana, no sea el de investidura alivia a Puigdemont de cumplir su promesa de regresar a España para la sesión de investidura.

El presidente del grupo parlamentario de Puigdemont, Albert Batet, ha ratificado que Puigdemont quiere presentarse a la investidura "pero no ahora". Necesita primero atar el apoyo de ERC y la abstención del PSC, maniobra que según los dirigentes de Junts es factible. Además, Batet ha insistido en la teoría de los "gobiernos coherentes" según la cual la fórmula PSC con los Comuns suma menos, 48 diputados, que la de Junts, ERC y la CUP, con un total de 59 diputados.

Sea como fuere, el próximo miércoles arranca una cuenta atrás de dos meses. Si el 26 de agosto no se ha elegido al presidente de la Generalidad, se celebrarán elecciones a mediados de octubre.