Las prostitutas reprochan a Sánchez su hipocresía recordándole los negocios de su suegro

La plataforma Stop Abolición lamenta la muerte del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano, pero aprovecha para recordar al presidente del Gobierno la hipocresía que supone criminalizar la prostitución cuando su propio suegro ha sido dueño de múltiples negocios "donde probadamente ha tenido lugar la prostitución". Así lo asegura en un comunicado interno al que ha tenido acceso Libertad Digital y que ha sido difundido entre todas las trabajadoras sexuales a las que representan.

"Ha muerto Sabiniano. Ni una sola foto en los medios. No sea que alguien haga memoria al verlo y confirme historias que parecían disparatadas", se han limitado a publicar en su cuenta de X. Sin embargo, en dicho correo electrónico no solo difunden una fotografía actualizada –"circulan otras fotos por los medios que no corresponden", advierten-, sino que recuerdan todos los negocios en los que el padre de Begoña Gómez estaba inmerso.

Ha muerto Sabiniano. Ni una sola foto en los medios. No sea que alguien haga memoria al verlo y confirme historias que parecian disparatadas. — Plataforma #StopAbolición (@stopabolicion) June 26, 2024

Un comunicado cargado de reproches

"La muerte de un familiar es siempre un momento delicado y doloroso en la vida de las personas (…). Ver tu actividad profesional criminalizada en el código penal y tu futuro completamente en la incertidumbre también lo es", arranca el comunicado remitido por Stop Abolición, en el que piden a Sánchez que aclare "cuál es su valoración de esa actividad antes de abordar los cambios legislativos" impulsados por el mismo Ejecutivo que él lidera.

Ser presidente del Gobierno no es ser un ciudadano cualquiera. Y si ese presidente del Gobierno proclama que la prostitución ‘esclaviza a las mujeres’ de manera global, sus ciudadanos merecen una explicación de por qué esa actividad tuvo lugar bajo la dirección de su familia política

"Ser presidente del Gobierno no es ser un ciudadano cualquiera. Y si ese presidente del Gobierno proclama que la prostitución ‘esclaviza a las mujeres’ de manera global, sus ciudadanos merecen una explicación de por qué esa actividad tuvo lugar bajo la dirección de su familia política", insisten. Se refieren así a las saunas gais, pero también a otro tipo de prostíbulos: "El suegro del presidente del gobierno, junto con sus hermanos ha sido igualmente partícipe de negocios donde ha tenido lugar actividad de prostitución heterosexual y con presencia de mujeres. Es decir, la prostitución existente en esos negocios no ha sido sólo de tipo homosexual masculina, como tantas veces se ha querido justificar".

Con todo, subrayan que desde Stop Abolición "nunca" podrían tener "un reproche moral" sobre Sabiniano Gómez "y tampoco sobre una actividad muy diversa, heterogénea, siempre mal conocida e informada y que puede darse en muy diferentes condiciones, la gran mayoría de las veces de manera no delictiva ni abusiva". Sin embargo, insisten en la necesidad de que Sánchez aclare esta doble vara de medir.