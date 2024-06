La Junta lamenta el "empecinamiento" de Sánchez con cerrar Almaraz: "Quiere arrasar Extremadura"

El Programa de Cuesta ha viajado hasta Navalmoral de la Mata para grabar un programa especial dedicado a la defensa de la energía nuclear muy cerca de uno de los pilares del sector en España: la central nuclear de Almaraz, la primera de la lista en el calendario de cierre de las centrales aprobado por el Ejecutivo.

En el primer bloque del programa, la invitada fue la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, que denunció el "empecinamiento" del Gobierno, basado "en una ideología más bien sectaria", en cerrar la central. La consejera señaló cómo se trata de un "activo importantísimo no solo para Extremadura sino también para España", como productora del siete por ciento de la demanda eléctrica española, y denunció la falta de coherencia de la ministra Teresa Ribera, empeñada en cerrar centrales en España pero defensora en Europa de que se financien proyectos nucleares.

Morán lamentó que se quiera cerrar un "importantísimo generador de empleo" y "motor" de la comarca y señaló cómo la zona tiene dos activos, la nuclear y el tabaco, que están en ambos casos "cuestionados por el Gobierno". "Arrasar Extremadura", resumió la consejera en alusión a la actitud de Sánchez respecto a los puntales económicos de la región.

La consejera se mostró segura de que habría cambios si también hubiera un cambio en el gobierno nacional y señaló cómo desde el Ejecutivo central no plantean "alternativas" al cierre. Ellos, por su parte, no quieren "contemplar ese escenario": "Queremos la central de Almaraz, no una alternativa a corto plazo que fracase", dijo antes de apuntar que "no cree que esté en la mente de Sánchez preocuparse por Extremadura en estos momentos".

Morán, que también lamentó no tener al PSOE de su lado en este reto, apuntó que ya hay "gestiones lanzadas" para mantener la central abierta y vías emprendidas en la UE, mientras Ribera trata de hacerse con un cargo importante que puede acabar haciendo que se tambaleen sus políticas antinucleares. "Creo que todavía hay esperanza: tenemos que seguir oponiéndonos fuertemente a este cierre porque tenemos tiempo para dar marcha atrás".