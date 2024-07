Las Comunidades del PP aseguran que no son competentes para valorar la reforma de la Ley de Extranjería

La reunión sectorial entre el Gobierno y las CCAA para decidir qué hacer con los 6.000 menores que hay en Canarias ha finalizado sin que el Ejecutivo central sepa qué va a hacer el PP con la reforma de la Ley de Extranjería que se debatirá en las Cortes a finales de este mes. Los consejeros populares han acudido a esta Conferencia Sectorial, celebrada en Tenerife, confirmando que asumen el reparto de los 347 menores no acompañados, como ya sostuvo su líder, Alberto Núñez Feijoo, aunque no se han querido pronunciar sobre la reforma legal derivándola a la decisión que adopte el grupo parlamentario popular cuando la norma llegue al Congreso de los Diputados.

En el Gobierno, por su parte, lamentan que las once autonomías del PP digan que no son competentes para valorar el texto sobre la modificación del artículo 35 de la norma. La idea de los socialistas es llevar este cambio legislativo a finales de mes "con acuerdo o sin él". En este sentido, en el Ejecutivo central muestran su desazón porque la reunión ha finalizado sin tener una idea de si el principal partido de la oposición va a apoyar o no el cambio legislativo. El respaldo del PP, o al menos su abstención, es vital ya que Junts ha anunciado que votará en contra pero también es importante porque necesitan que las once CCAA acepten el reparto.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha valorado que las CCAA gobernadas por el PSOE junto a "País Vasco, Cataluña y Canarias han valorado positivamente esta iniciativa legislativa", aunque ha reconocido que "quieren hacer aportaciones a través de enmiendas" en el texto. Durante su intervención, no ha dudado en reprochar que el Partido Popular no haya querido aclarar su posición respecto a la reforma legal, sin apreciar su aceptación al reparto de los 400 menores no inmigrantes.

Durante la conferencia sectorial, los barones populares han reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la saturación y el colapso que algunas de sus regiones están sufriendo como consecuencia de la falta de apoyo financiero.