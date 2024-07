Voces críticas contra Abascal por su alianza con partidos proPutin: "El proceso ha sido de ordeno y mando"

En una semana convulsa para Vox, voces internas critican las posturas que está tomando la formación, según el propio Abascal, "por convicción y lealdad", no solo en relación con la recién ruptura de Vox con el Partido Popular en cinco gobiernos autonómicos, sino también con el cambio de filas del partido en la Eurocámara. "Santiago Abascal y su búnker han sido los que han cambiado de paradigma, el resto estamos donde estábamos", haciendo alusión al manifiesto fundacional y a los constantes ataques que reciben "en el momento en el que discrepas".

Fuentes del entorno de la formación dicen "no reconocer" al propio Abascal y repudiar la deriva a la que el líder de Vox está llevando al partido, sobre todo tras la adhesión de Vox a Patriotas por Europa, un grupo de corte pro Rusia, soberanista y muy crítico con la integración en Europa. Hace tan solo una semana que Vox anunció su incorporación al nuevo grupo de los prorrusos de Orbán en la Eurocámara abandonando el grupo de los Conservadores y Reformistas, en el que estaban aglutinados desde 2019, poniendo en riesgo su alianza con los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Un cambio que se produjo precisamente el mismo día en el que el propio Orban visitaba al mandatario ruso, Vladimir Putin, justificando su encuentro en la presidencia de turno de la Unión Europea, aunque gente conocedora asegura que "un encuentro de este calado no se hace sin la autorización previa del resto de miembros".

"Solo puede haber intereses económicos", manifiestan las fuentes consultadas por Libertad Digital, que señalan a "determinados subgrupos de Vox" como los responsables de este proceso a favor de Rusia. "Esto es indignante, es cuestión de honor, respeto y decencia", lamentan.

El grupo Patriotas por Europa no solo engloba a partidos prorrusos sino también une a Vox con dirigentes políticos que se han mostrado públicamente anti la unidad de España como es el caso del líder de la Liga, Matteo Salvini. También voces críticas cercanas a Vox reprochan que la formación se haya aliado con Le Pen que no solo se le ha relacionado con el mandatario ruso, sino que además es abortista. "Estamos absolutamente alucinados y escandalizados" afean, al tiempo que enfocan este giro tan drástico en "temas de financiación", en concreto, "créditos pedidos a países del este". Bajo este contexto consideran que la invasión de Rusia a Ucrania ha supuesto un antes y un después para la formación: "Esto no existía en el Vox de 2019", confirman.

Los de Abascal retiran su alianza con la presidenta italiana "en una clara huida hacia adelante" aunque sin previo acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional. "Este cambio no tienen ningún sentido ni táctico ni estratégico" sino que responde a un proceso de "ordeno y mando porque se ha hecho sin ningún tipo de acuerdo ni de comunicación". En todo caso, tanto Abascal como el eurodiputado Jorge Buxadé han defendido que Meloni "será siempre una amiga, socia y aliada". Una condición que fuentes cercanas ponen en duda teniendo en cuenta que ahora ECR pasa a ocupar la cuarta posición en el Parlamento Europeo. "Para amigos como estos, mejor enemigos", sostienen. Sin embargo en cuanto a la posibilidad de que la presidenta italiana decida incorporarse finalmente al grupo de Orban hay multitud de opiniones. Por un lado hay quienes aseguran que "de ninguna manera", frente a los que aluden a un efecto arrastre.