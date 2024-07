El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, se ha pronunciado tras la sonora ruptura con Vox que ha abandonado los cinco gobiernos regionales que compartían con los populares (Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León) : "Se han pasado de frenada y han descarrillado", ha manifestado en una rueda de prensa desde Génova sobre esta "disparatada" decisión.

El líder de la oposición cree que Vox "ha cambiado" en referencia a sus cambios de socios europeos, al dejar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y pasarse al grupo de Le Pen y Orban, y también al abandonar los Ejecutivos regionales. "Y no sabemos si ha cambiado algo más", ha deslizado Feijóo quien también ha criticado el motivo principal que Vox achaca para abandonar los Gobiernos, la de negarse a acoger a los menores que llegan a Canarias. "Curiosa forma de patriotismo la de abandonar a una comunidad autónoma que lo está pasando mal", ha afirmado.

Feijóo también ha responsabilizado a Vox de salir al rescate de Sánchez. "El señor Abascal ha ayudado sin ninguna duda a en uno de los peores momentos al señor Sánchez", ha terciado en referencia a la imputación de Begoña Gómez y su hermano.

Apoyando a sus presidentes

Feijoo ha exigido a Vox que "no entorpezcan la gobernabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas ahora que pasan a ser oposición. Tampoco que no ponga trabas "al cambio que es imparable" en toda España. En este sentido ha recriminado que Vox les haya acusado de ser "cómplices de violaciones y machetazos". "No acepto que nadie diga que mi partido es cómplice de violaciones o de machetazos, no me parece de recibo. Este tipo de hipérboles son absolutamente reprochables. Me gustaría que se retirasen", ha señalado.

El presidente del PP ha dedicado la mayor parte de su intervención a halagar a los seis presidentes autonómicos, que se ven afectados por esta ruptura de Vox, por "poner por encima de su comodidad, sus convicciones y sus compromisos" y ha prometido que los cinco gobiernos autonómicos "van a seguir funcionando", ha añadido aunque ha reconocido que, quizás, "van a tener alguna dificultad".

Sobre el goteo de cargos autonómicos de Vox que han decidido desoír la sorprendente orden de Abascal y abandonar el partido para mantenerse en el Ejecutivo regional, como es el caso del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, o del consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja, el líder popular no ha querido hacer sangre. Sí ha querido "agradecer los servicios prestados" a los cargos salientes y destacar que "con la inmensa mayoría se ha trabajado con absoluta normalidad".

El líder del Partido Popular ha apelado a la unidad mostrada por sus presidentes autonómicos después de la ruptura de Vox. "Quiero agradecer su sentido de Estado y su liderazgo en el Gobierno", poniendo en valor que sus barones "redoblaran su responsabilidad para paliar la irresponsabilidad perpetrada" por Vox.

Feijoo también ha vertido críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "pasividad" a la que se ha acogido el Ejecutivo Central no asumiendo ninguna responsabilidad ante el desafío migratorio. El líder de la oposición cree que Sánchez "no tiene política migratoria" y ha puesto como ejemplo a Grecia o Italia, donde las llegadas de ilegales se han reducido en un 71% y en un 51% en sólo un año.

Pinza con el PSOE

Feijoo enmarca la ruptura de Vox en una "pinza" con el PSOE, al tiempo que considera que este tipo de "espectáculos" son "más propios de los independentistas" y "de Podemos y Sumar". Por este motivo, el líder popular sitúa su postura en política migratoria como "racional" frente al "populismo" demostrado por Vox. "Y no acepto que nadie diga que mi partido es cómplice de violaciones o de machetazos", ha insistido en referencia a las acusaciones del partido de Abascal en su comunicado en el que anticipaba la ruptura.

"El problema de Vox parece ser que es el PP, y yo mismo. Es su decisión: suerte con ella. Mi preocupación no es el señor Abascal, sino un presidente del Gobierno obsesionado con el poder estéril y que carece de los principios imprescindibles para ser un primer ministro europeo", ha sentenciado Feijóo, que ha indicado que "a estas alturas de mi vida no me va a imponer chantajes nadie". "En medio de tanto caos los españoles se merecen que alguien levante la bandera del sentido común. Lo hará el PP, no tengan ninguna duda", ha zanjado.