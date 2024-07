Armengol corta a Belarra cuando menciona a Ferreras mientras le deja atacar a Inda y Ana Rosa Quintana

La dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha mencionado a algunos presentadores y periodistas durante su intervención en el pleno del Congreso para culparles de ser "el principal y verdadero problema del poder mediático en España" y de extender bulos en su propio beneficio.

Tras mencionar a Vito Quiles y Eduardo Inda, Belarra ha señalado que el problema "no son solo los sicarios de poca monta que se extienden bulos. El problema son los dueños de los grandes medios de comunicación. Son aquellas presentadoras, presentadores de grandes programas de televisión que tienen alianzas muy profundas con el poder económico y con el poder político para hacer que solo pase en España lo que ellos quieren que pase", ha dicho en el pleno del Congreso en la réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según Belarra, de esta forma es imposible que haya regeneración democrática en España: "Si usted le sigue concediendo entrevistas a un periodista que está claramente definido como corrupto como es Antonio García Ferreras", ha proseguido.

Un comentario que le ha reprochado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque según ha señalado no se puede acusar a personas individuales que no se pueden defender desde la tribuna.

"En ningún lugar del reglamento pone que no se pueden citar periodistas corruptos en esta tribuna. Estoy en el ejercicio legítimo de mi trabajo como diputada, que es decir la verdad, la verdad que están esperando a los ciudadanos y las ciudadanas", ha insistido Belarra, que ha continuando citando a otra periodista de televisión por extender bulos y mentir desde sus tribunas.

"La gente no puede estar bien informada si no sabe que Ana Rosa Quintana tiene 44 pisos turísticos y que eso es determinante en extender el bulo de la ocupación", ha recalcado. En esta ocasión la presidenta del Congreso no ha llamado la atención de la diputada.

Tellado pide a Armengol que se lea el reglamento

Tras el rifirrafe entre Armengol y Belarra, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que aproveche el mes de agosto para leerse el Reglamento de la institución, a lo que la socialista ha replicado exigiendo al dirigente 'popular' un "poco de educación" cuando se dirija a ella.

Tellado ha pedido intervenir para reclamar a Armengol que "cumpla y haga cumplir el Reglamento". "Usted tiene que llamar al orden --no es una posibilidad, es su obligación--, tiene llamar al orden al que desde la tribuna ofende a personas que no están aquí y no se puede defender", ha exigido.

"Esas ofensas, cuando se hacen directamente a personas con nombres y apellidos, son tremendamente graves", ha proseguido antes de apostillar: "Estamos llegando al verano, le pido que por lo menos aproveche el mes de agosto para leerse el Reglamento y consiga que se aplique, por favor".

"Yo, señor Tellado, le pido una vez más un poco de educación cuando se dirige a la Presidencia de esta Cámara", ha zanjado Francina Armengol.