El Gobierno cesa a la directora del Instituto de las Mujeres tras el escándalo por los 64 contratos a dedo del PSOE

A pesar de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, decidió darle un voto de confianza para que pudiera explicarse, el Gobierno ha optado finalmente por cesar a la directora del Instituto de las Mujeres, que se benefició junto a su pareja de más de 60 contratos de ayuntamientos socialistas relacionados con los llamados Puntos Violeta y otras medidas feministas.

Así lo ha confirmado la propia Isabel García en un comunicado en el que lamenta que su cese "venga provocado por pseudo informaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos lícitos y hacen pasar el estricto cumplimiento de la ley por utilización tramposa para encubrir un lucro ilícito o simplemente inmoral, que por supuesto, no es tal". Además, la feminista amenaza con tomar cuantas acciones legales considere necesarias para demostrar que tanto su conducta como la de su esposa "se ha ajustado siempre a derecho".

Gracias a todos y todas . 👇 pic.twitter.com/Cb9t1G1zYH — isabel garcia 🏳️‍🌈💜🙌 (@isagarciasanc) July 23, 2024

Según publicó y demostró con documentos El Español, Isabel García habría facturado alrededor de 250.000 euros gracias a los contratos adjudicados a dedo por el PSOE. Además, también habría amañado dos concursos en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, presentando tres ofertas, pero todas relacionadas con ella: una por cada una de las dos consultoras que comparte con su mujer, exasesora del PSOE en el Senado -Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad-, y otra de una tercera empresa cuyo contacto era su mail personal.

A pesar de las evidencias, García niega la mayor: "Tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca a mi cargo para enriquecerme ni poco ni mucho, ni para favorecer a mi esposa por razón de actividades que venía desarrollando con anterioridad a que yo asumiera estas responsabilidades y que no dependen de decisiones tomadas por mí o por personas de mi entorno".

Además, la ya exdirectora del Instituto de las Mujeres se muestra convencida de que toda esta "cacería" no está relacionada con unos hechos "que nadie ha llevado a ningún juzgado y que son tan públicos hoy como lo han sido siempre", sino que responde al interés de Podemos por acabar con ella desde su nombramiento "por no compartir una visión íntegra de la Ley Trans".

No en vano, es a esto a lo que alude precisamente la exministra Irene Montero, que se felicita por su cese, pero insiste en que debería haberse producido mucho antes. "La Directora del Instituto de las Mujeres será cesada pero nunca debió ser nombrada para representarnos a todas. El feminismo se impone a pesar del Gobierno", ha sentenciado en su cuenta de X. donde ha lamentado, no obstante, que "para el Presidente no haya sido determinante su transfobia ni casi su corrupción, solo que el escándalo pare".

Polémica por la Ley Trans

Lejos de seguir las directrices de la formación morada, Isabel García siempre ha defendido que "la ley trans no es una buena ley y la del "sí es sí" hay que enmendarla". Es más, en sus redes sociales es fácil encontrar innumerables mensajes en los que denuncia abiertamente el "delirio trans" e insiste en que "las mujeres trans no existen", lo que desató la ira de la exministra nada más conocer su nombramiento.

La cruzada de Isabel García contra la polémica norma impulsada por Irene Montero se remonta a sus inicios al frente del Ministerio de Igualdad. Ya en 2019, advirtió de que "la teoría queer" avanzaba sin descanso "con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las Mujeres de lo político".

La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las Mujeres de lo político . — isabel garcia 🏳️‍🌈💜🙌 (@isagarciasanc) October 5, 2019

Dichas palabras no solo molestaron a la exministra, sino también a la trans y portavoz de Sumar en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI, Elizabeth Duval, que tildó de "vergonzoso" su nombramiento: "Envía un mensaje lamentable. El Instituto de las Mujeres no puede estar dirigido por alguien que sostiene la conspiración del borrado de las mujeres y critica la dictadura queer".

Durante el debate de la Ley Trans en el Congreso, en diciembre de 2022, la ya exdirectora del Instituto de las Mujeres no dudó en atacar abiertamente a la formación morada y en denunciar el daño que Irene Montero había hecho al feminismo, al defender el "delirio trans". "Podemos llegó a la política con el firme convencimiento de dividir al movimiento feminista y al colectivo LGTBI. Lo ha logrado en tiempo récord con la complicidad de aquellos que desde otras siglas han comprado sus postulados queers", lamentó entonces.

Podemos llegó a la política con el firme convencimiento de dividir al movimiento feminista y al colectivo LGTBI. Lo ha logrado en tiempo récord con la complicidad de aquellos que desde otras siglas han comprado sus postulados queers. O lucha continua … #StopDelirioTrans — isabel garcia 🏳️‍🌈💜🙌 (@isagarciasanc) December 13, 2022

Y por si a alguien le quedaba alguna duda, justo antes de la aprobación definitiva de la nueva ley, Isabel García dejó clara -o más bien nítida- su postura: "Las mujeres trans no existen". La frase en cuestión no solo fue criticada por Podemos y Sumar -que insistían en que el Instituto de las Mujeres "no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI"- sino también por numerosas asociaciones trans. De hecho, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas llegó a dirigirse a la nueva ministra de Igualdad para que revocase su designación y que, en su lugar, "ponga al frente a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans".

Las mujeres trans no existen . Invisibilais la transexualidad . Las mujeres transexuales además son mujeres transexuales y punto . — isabel garcia 🏳️‍🌈💜🙌 (@isagarciasanc) January 10, 2023

Su sustituta

Según ha trascendido, su sustituta será Cristina Hernández, actual asesora del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca, Hernández tiene un máster en estudios sobre personas refugiadas (MA Refugee Studies) por la University of East London y está especializada en políticas públicas de igualdad y violencia machista, con estudios en la Universidad Complutense de Madrid, Middlesex University y la Universidad Rey Juan Carlos. Además, fue becaria del propio Instituto de las Mujeres y trabajaba para el 016.

Muy vinculada al PSOE, la nueva directora del Instituo de las Mujeres llegó a presentarse como candidata a la alcaldía de Ciudad Rodrigo, aunque se tuvo que conformar con ser concejal. Además, ha sido asesora tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de la Ejecutiva Federal del PSOE. De hecho, formó parte del equipo de Adriana Lastra cuando era vicesecretaria general de los socialistas y portavoz en el Congreso.