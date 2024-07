Un fiscal del Supremo, sobre García Ortiz: "Este tipo de degradación yo no la recuerdo"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propuso de nuevo este martes a Dolores Delgado, exministra socialista y mujer del condenado Baltasar Garzón, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Siete de los doce vocales del Consejo Fiscal le reclamaron la aportación de más datos relacionados con su posible incompatibilidad, García Ortiz desoyó la petición y, en consecuencia, los consejeros de la Asociación de Fiscales y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, rehusaron a ejercer su derecho a voto.

Este último ha abordado este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio cómo fue semejante cacicada. Viada ha dicho que considera que García Ortiz "tiene que dimitir" y que, si bien "siempre hemos tenido fiscales generales que no han sido del gusto de todos", "este tipo de degradación yo no la recuerdo".

El fiscal Viada ha explicado que el Consejo Fiscal tiene, como una de sus principales funciones, la de "asesorar al fiscal general del Estado". En algunos casos, como el "que se discutió ayer", "el Consejo Fiscal es decisorio": "Es decir, vincula con su opinión, con su criterio mayoritario, lo que tiene que ocurrir con un problema concreto".

En la convocatoria de este martes, "lo primero" que señalan los vocales de la Asociación de Fiscales es que el expediente sobre Dolores Delgado "era absolutamente indiferente con la cuestión que se planteaba, no tenía ninguna referencia para abordar la causa de prohibición que se tenía que discutir". Estos pidieron un "expediente en condiciones", votaron "en este sentido", Viada expuso lo mismo y, entonces, "el fiscal impidió la votación": "En realidad, expediente en mano, sólo se podía votar a favor de la señora Delgado. Porque faltaban datos".

El portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha explicado que "el fiscal general puede impedir la votación cuando le estamos asesorando, pero cuando estamos decidiendo, como es el caso, el fiscal general del Estado es uno más. No nos manda". Ante esta situación, "nos apartamos de la votación": "Es un acto de protesta que el fiscal general interpreta como una abstención, aunque eso no es una abstención".

Viada no descarta que haya recursos –"Me parece que hay bases para que los haya" y ha tildado esta treta de "chapuza, una maniobra que no se debe hacer, pero el fiscal general del Estado la hizo". "Por lo que a mí respecta, si yo veo que Dolores Delgado no es incompatible, voy a votar que no es incompatible, lo que pasa es que hay que verlo, hay que estudiarlo", ha agregado.

Sobre la filtración del novio de Ayuso, ha dicho que si hay delito, el responsable es el fiscal general del Estado: "No lo son sólo los querellados, desde luego, uno, no. El principal es él. Y, en lugar de dimitir y defenderse, oculta datos a los fiscales encargados de la investigación, que no sabían que el fiscal general del Estado era el autor directo de la nota. Esto, si lo cuentas en una película, dices: ‘Qué argumento tan sofisticado’. Pero ha sucedido".

Además, Viada ha lamentado que le duele "pedir auxilio a Europa ante estas barbaridades, pero llega un momento en el que hay que exponer todo esto": "Estos problemas deberíamos poder solucionarlos en España pacíficamente, entendiendo que ciertos límites no se deben sobrepasar. Pero si se sobrepasan, tenemos que ir a otro sitio".