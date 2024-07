Encuestas veraniegas: buenas para casi nadie y algo peores para Vox

Dos nuevas encuestas vienen a daros un poco de información sobre las expectativas electorales de los partidos en un momento políticamente muy complejo y en el que la actualidad sigue completamente activa a pesar de las fechas veraniegas.

La primera de ellas, de Sigma Dos y publicada en El Mundo recoge la intención de voto para unas hipotéticas generales y describe una victoria bastante amplia del PP pero que todavía lo deja lejos de la mayoría absoluta: los populares rozan el 35%, el PSOE no llega al 30% y Podemos sube un poco respecto a las elecciones europeas, pero no tanto como cabría esperar dado que Se Acabó la Fiesta no consolida el nivel de voto que tuvo en esos comicios.

La segunda es de NC Report, la publica La Razón e informa sobre los posibles resultados de unas elecciones autonómicas en Castilla y León, con un dato que sobresale por encima del resto: por primera vez desde 2011 el PP podría disfrutar de una mayoría absoluta –en 2015 lograron la mitad exacta de los escaños de la cámara– y lo harían gracias a que el PSOE sigue estancado alrededor del 30% de voto y, sobre todo, porque recuperarían una buena parte de los votos que tuvo Vox en las anteriores elecciones en 2022.

De confirmarse estos datos, se diría que al partido de Santiago Abascal no le ha supuesto ningún beneficio la ruptura de los pactos que mantenía con el PP en esta y otras comunidades autónomas.