Page carga duramente contra el acuerdo con ERC, pero no pasa de "confiar" en que el PSOE no lo apruebe

Emiliano García-Page anunció este martes una "declaración institucional muy importante" para la mañana de este miércoles, después de haber vertido ya duras críticas con el acuerdo de autonomía fiscal que ha firmado el PSC con ERC para lograr la investidura de Salvador Illa.

La declaración se ha producido este miércoles poco antes de las once de la mañana: el presidente de Castilla-La Mancha ha hablado durante unos minutos y no ha aceptado preguntas de los periodistas.

La intervención ha sido muy dura: ha dicho que el acuerdo fiscal es un "ejemplo de egoísmo y de desprecio al resto de España" y lo ha explicado comparándolo con lo que ocurriría si se diese el mismo tipo de trato a los contribuyentes: "Imaginen que un ciudadano como Botín, como paga más tuviese derecho a recibir más, una mejor sanidad…".

"Este concepto de la ordinalidad es una brutalidad –ha seguido Page– es la negación de la izquierda, es muy reaccionario", ha dicho, para concluir que "simplemente no cabe en la Constitución".

Según el castellanomanchego "no se puede plantear que la caja y las llaves de la caja la tengan los independentistas", en referencia a las múltiples declaraciones en las que los separatistas han usado ese símil, "¿vamos a pasar de la mentira de que España nos roba a que tengan la llave de la caja y nos den las migajas?", ha preguntado.

Dejar de lado las convicciones

Page ha destacado que el problema "no está en ERC, si no en quien deja de lado sus convicciones" y, a pesar de que se ha mostrado convencido de que "lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que Salvador Illa sea president" porque "eso debiera darle paso a poder gobernar y estoy convencido de que Illa, con tiempo y tranquilidad, desmontaría los montajes del independentismo". En este sentido, ha pedido un "esfuerzo entre todos" para que "lo mejor para Cataluña no termine siendo lo peor para el resto de territorios de España".

El castellanomanchego cree posible la investidura de Salvador Illa "sin que el coste, el sacrificio y la resignación la tengan que pagar el resto de territorios de España, y particularmente el PSOE en todos los territorios de España, a quien no se podrá obligar a defender en la calle lo indefendible".

Finalmente, ha afirmado que como presidente de la región ese documento "no me representa y no me vincula" y que como miembro del PSOE "tampoco me presenta y me vincula", ya que sólo se siente vinculado por "lo aprobado en los congresos" del partido "que es lo contrario".

Así, aunque no ha anunciado ninguna acción personal ni la ha reclamado a los militantes socialistas ha dicho que el asunto suponía la superación de un límite: "Sólo les puedo decir hasta aquí: este planteamiento no pude salir adelante en el Congreso y no va a salir adelante, confío en que me partido no lo tolere", ha concluido.