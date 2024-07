Sánchez justifica su abuso de la Abogacía del Estado porque se han "atropellado" unos supuestos "derechos"

En el turno de preguntas tras un complaciente balance, Pedro Sánchez tuvo que referirse a su no declaración ante el juez Peinado y a la querella presentada por la Abogacía del Estado por prevaricación. En su intento de justificar su uso de recursos públicos para defenderse, Sánchez ha alegado que la Abogacía "ha defendido la institución del Gobierno de España", obviando el hecho de que Peinado le tomaba declaración como testigo en su condición de esposo de Begoña Gómez.

"Ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia desde 1886. No 2006, no 1996, no 1906: 1886", ha añadido citando la argumentación de la querella.

También ha tachado de "montaje" lo ocurrido este martes, en palabras muy similares a las empleadas por Pilar Alegría: "Me pareció ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba… Absolutamente patético, bochornoso", incidió el presidente insistiendo en que su querella busca defender "la dignidad de la institución" y "la separación de poderes". "El tiempo pondrá las cosas en su sitio y este gobierno está a lo importante", zanjó.