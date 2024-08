Abascal tiende ahora la mano al PP tras romper cinco gobiernos: "No significa que nunca vamos a llegar a un acuerdo"

Tras la ruptura entre PP y Vox en los cinco gobierno autonómicos – Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón – ahora los de Santiago Abascal, entre continuos reproches al principal partido de la oposición, no descartan un nuevo acercamiento. "Haber salido de unos gobiernos no significa que nunca vamos a llegar a un acuerdo con nadie", ha asegurado el líder de Vox, Santiago Abascal en una entrevista a Europa Press, lanzándose incluso en apoyar una hipotética moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Su apoyo vendría motivado si a cambio se convocan elecciones "inmediatamente" y se pone fin a las cesiones a los separatistas. "Nosotros no podríamos respaldar una moción de censura que signifique que al separatismo se le va a dar aún más carnaza", desliza Abascal.

De esta forma, Abascal que tomó la decisión de mandar a la oposición a sus cargos regionales, teniendo como consecuencia un goteo de bajas en la formación, no rechazaría la posibilidad de gobernar en coalición a nivel nacional con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijoo, circunscribiendo su decisión, que acabó con la fractura en cinco autonomías, como "algo puntual".

Vox que fulminó sus pactos con el PP tras la decisión de los barones populares a acoger a menores no acompañados, continúa defendiendo que su decisión está basada en sus propias convicciones y no "en la testosterona" como criticaron algunos ex miembros de la formación al darse de baja del partido, desoyendo la orden de Abascal para mantenerse en los gobiernos regionales respetando la voluntad que la ciudadanía votó en las urnas.

Vox prioriza la lucha contra la inmigración ilegal a la estabilidad de unos gobiernos de coalición que funcionaban. Sin embargo y pese a tender la mano al PP, Abascal insiste en que "los electores del Partido Popular están siendo estafados", no solo en relación a la inmigración ilegal sino también en las conversaciones con los independentistas.

Unas declaraciones que vienen precisamente el día en el que se empieza a escuchar el posible regreso del fugado Carles Puigdemont a España con motivo de la celebración del debate de investidura del socialista Salvador Illa como presidente catalán. Los de Santiago Abascal dudan de que la Fiscalía, en manos del Gobierno de Pedro Sánchez pida el ingreso en prisión de Puigdemont pese a que el Tribunal Supremo mantiene viva su orden de arresto tras rechazar aplicarle la Ley de Amnistía negociada con Sánchez para alzarle presidente del Gobierno.

En este sentido, Vox, que ejerce como acusación popular en el juicio del referéndum ilegal de Cataluña de 2017, pedirá el ingreso inmediato en prisión del prófugo de la justicia si regresa a España.

En relación a la violenta represión que vive la ciudadanía en Venezuela tras el fraude electoral, el líder de Vox, Santiago Abascal pide a las instituciones españolas y europeas tener una posición contundente ante el gobierno tiránico del dictador Nicolas Maduro. Exige que la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos pidan las actas y emitan un comunicado claro de condena.

Reprocha Abascal la tibieza de las instituciones, y por eso, hace un llamamiento al pueblo e incluso a los militares en Venezuela para que hagan respetar la voluntad de la ciudadanía ante el puño de hierro opresor del mandatario. "Esto está en manos de los venezolanos, del pueblo, de aquellos funcionarios públicos y de aquellos militares que quieran hacer respetar la voluntad popular", desliza Abascal ante el robo de las elecciones.

El líder de Vox, además ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de "blanquear la dictadura" teniendo como principales cómplices al expresidente Zapatero y a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a la que arremete por haber aplaudido al régimen de Hugo Chávez.