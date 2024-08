Puigdemont se fuga: ¿se va con él la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez?

Carles Puigdemont hizo una aparición estelar en Barcelona para luego esfumarse y eludir débil acoso de los Mossos, robándole todo el protagonismo a Salvador Illa que mientras tanto era investido presidente de la Generalidad.

Dos acontecimientos que por un parte han generado un descrédito aún mayor para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que nadie puede creer que la llegada y salida el fugitivo expresidente se haya podido producir sin el acuerdo o al menos el consentimiento del Gobierno central.

Y por otra, sobre todo con la investidura de Illa, se genera una nueva situación política con una clave importante en Cataluña y que quizá lo sea aún más en España: los de Junts y el propio Puigdemont parecen sentirse traicionados por el pacto entre PSC y ERC. "No cuenten con nuestros votos para gobernar", le dijo el diputado Batet a Salvador Illa en la investidura y, desde luego, parecía decirlo muy en serio.

Así las cosas, ¿será posible que Illa no pueda contar con los votos de Junts en el Parlament pero Pedro Sánchez sí los tenga en el Congreso? No parecería algo muy lógico y menos cuando va a ser muy difícil que los de Puigdemont obtengan mucho más del gobierno socialista, para empezar porque ya tiene la amnistía y para seguir porque aquellas concesiones económicas que pudiesen hacer Sánchez y los suyos no las gestionaría Junts, sino Illa y el PSC, así que su rentabilidad política es extremadamente dudosa.

Es obvio que Puigdemont no apoyará una moción de censura pero esa no es la única forma de que Sánchez pierda el poder: si no logran aprobar leyes y, muy especialmente, si no hay unos Presupuestos Generales del Estado para 2025 será muy difícil que el Gobierno logre superar tanto desgaste, más aún si tenemos en cuenta el que le ocasionarán sus problemas judiciales. Aunque, todo hay que decirlo, si alguien tiene alguna posibilidad de salir de una situación así ese es el todavía presidente.