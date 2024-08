El Partido Popular acusa al PSOE de intentar desviar la atención de las investigaciones abiertas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez por amenazar con emprender acciones políticas y judiciales contra Feijóo y Ayuso. "Sánchez inventa falsas tapaderas", al "estar acorralado por la corrupción", ha dicho tajante la vicesecretaria, Carmen Fúnez, en declaraciones a los medios frente a la sede del PP en la calle Génova.

Los socialistas advierten de que en en septiembre llevarán a cabo iniciativas, sin concretar, ante las noticias del diario Público sobre concesiones de la Xunta a la empresa en la que trabaja la hermana del presidente del PP, y los contratos de la Comunidad de Madrid a la empresa Quirón para la que trabajaba la pareja de Isabel Díaz Ayuso, además del piso en el que ambos residen.

"Aún estando en el Palacio de La Mareta, Sánchez está acorralado por la corrupción", ha dicho Fúnez, recordando que el presidente no ha dado explicaciones todavía por los casos de su familia, que ya están judicializados, por los que deberá comparecer en la comisión de investigación del Senado a petición del PP, aunque todavía no se ha concretado la fecha para que testifique.

Aunque el PP no descarta ninguna actuación, de momento no tiene previsto citar a Begoña Gómez, dado que está imputada y ya ha sido llamada a comparecer por el juez Serrano que instruye su caso. Fúnez ha avanzado que algunas de las preguntas que le trasladarán a Sánchez en el Senado pasan no sólo por explicar el caso de su mujer, sino también el de su hermano, las maletas de Delcy o el caso Koldo.