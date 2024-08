Se agrava la crisis migratoria en Ceuta: 400 menores en centros que sólo tienen 132 plazas

Ceuta está al borde del colapso migratorio con 400 menores extranjeros no acompañados, tras la llegada de otros once desde Marruecos el pasado fin de semana. Esta cifra ha sobrepasado con creces la capacidad de la ciudad, diseñada para albergar a solo 132 menores en condiciones adecuadas. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha catalogado la situación como un "auténtico drama humano", señalando que la capacidad de acogida de la ciudad ha sido excedida en un 360%.

Los menores están distribuidos en varios centros de acogida, como el Centro de Realojo Temporal 'La Esperanza', una nave habilitada en el Polígono del Tarajal, la zona de Piniers, y otras instalaciones gestionadas por la Asociación Engloba, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con colectivos vulnerables. A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo insostenible, con un número de menores acogidos que multiplica por seis el registrado en 2023.

El gobierno local ha implementado recursos extraordinarios para hacer frente a esta emergencia, pero la presión migratoria ha llevado a Ceuta al límite de sus capacidades. Vivas ha pedido ayuda urgente al Gobierno central, subrayando que la atención a estos menores es un deber de todo el país, no solo de las regiones fronterizas.

Además, Vivas ha advertido que, si no se toman medidas urgentes, las fronteras terrestres y marítimas de España podrían convertirse en "cárceles para inmigrantes, adultos y menores". La situación de Ceuta, donde se acoge a cinco menores no acompañados por cada mil habitantes, contrasta drásticamente con la media nacional, que no llega ni a 0,001 por mil habitantes.