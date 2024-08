Sánchez veranea en Lanzarote ajeno a la "insostenible" crisis migratoria de Canarias: "Es imperdonable"

El Gobierno de Canarias reclamó este martes a España y Europa "más humanidad" con los menores inmigrantes que llegan a las costas del archipiélago y una mayor implicación ante una situación "insostenible"que sufren las islas desde hace cerca de un año. Así la calificó la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto (CC), en el puerto de La Restinga, donde horas antes había llegado un cayuco con 97 personas a bordo, entre ellos ocho menores. "Esto no se puede consentir y no lo podemos asumir. Tienen que venir, lo tienen que ver y deben dar una solución de una vez a este problema".

Barreto visitó el puerto de El Hierro, el más castigado por la inmigración, para conocer el dispositivo para conocer el dispositivo de atención y seguridad, y analizar la situación de cara a la previsión de un repunte importante de llegada de pateras a partir de septiembre y el trabajo que desarrollan allí los abogados de oficio del turno de extranjería.

La consejera canaria afirmó que la realidad en los centros de acogida continúa siendo crítica, están saturados, y por desgracia, esta empeora a medida que pasan los días, mientras desde el Gobierno central y Europa siguen sin aportar medios. Barreto retrató la falta de solidaridad con Canarias recordando como, al inicio de la guerra de Ucrania, miles de niños fueron acogidos.

"Nosotros estamos hablando de 6.000 niños para darles una oportunidad de vida. No puede ser que Europa haga esa diferencia porque es como decir que unos tienen derechos y otros no", denunció. "España lo está aceptando, pero el Gobierno de Canarias y, afortunadamente, los canarios, no".

Vacaciones en La Mareta

Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó este lunes a la isla de Lanzarote para veranear en la residencia de La Mareta, lo que, según secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, le brinda una "oportunidad única" para conocer in situ el alcance de la emergencia humanitaria. "No se entendería que ante la actual situación critica, el presidente dé la espalda al problema de las islas", sentencia Toledo. "Sería imperdonable".

Barreto, por su parte, también ha expresado la esperanza de que Sánchez saque hueco en sus días en la isla para reunirse con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y abordar el acuciante problema de las islas.

Más de 2.000 inmigrantes en julio

Según el balance publicado por Interior, hasta el 31 de julio, 21.470 inmigrantes han llegado a las Islas Canarias. Solo en el pasado mes fueron rescatadas 2.213 personas, de los cuales 1.677 arribaron en la segunda quincena. Esto evidencia la tendencia al alza de la que el Gobierno canario alertó hace meses. Con respecto al mismo periodo en el 2023, estos datos suponen un incremento del 152,4%, cuando llegaron 12.962 ilegales menos pero ya se advertía una inminente oleada.

En las últimas horas de este miércoles, Salvamento Marítimo ha rescatado una neumática con 58 personas cuando se encontraban al sur de la isla de Fuerteventura y una embarcación con 9 varones ha llegado por sus propios medios a el puerto de la Restinga. Entre tanto, las autoridades de Marruecos interceptaron en la noche de este martes una patera con 186 personas que se dirigía a Canarias.