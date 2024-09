Abascal retoma el curso político amenazando al PP con los presupuestos autonómicos

"El curso empieza como acababa" ha comenzado el líder de Vox en la que ha sido su primera comparecencia en el arranque de curso político. Santiago Abascal ha presumido de ser la única oposición de Pedro Sánchez al tiempo que ha mantenido las hostilidades y discrepancias con el Partido Popular cargando duramente contra los pactos alcanzados en materia migratoria entre el PP y el PSOE.

En este sentido Abascal ha cerrado la puerta a apoyar los presupuestos regionales en los cinco gobiernos autonómicos que el pasado mes de julio Vox decidió romper -Aragón, Castilla y León, Región de Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana, si la ley de Extranjería sale adelante. En todo caso y haciendo uso de la ironía, Abascal ha asegurado que "la gobernabilidad está garantizada" apuntando al PSOE como socio del PP.

Con esta intervención en rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Abascal ha dado continuidad a los ataques a los populares tachando su oposición al gobierno de Sánchez como "teatral y ficticia". "Son la gran estafa de la política española y un gigantesco fraude al electorado", ha lanzado el líder de Vox tras el Comité de Acción Política y frente al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán o el eurodiputado Hermann Tertsch, entre otros dirigentes de la formación presentes.

Sobre el discurso pronunciado por Pedro Sánchez sobre la deportación masiva de inmigrantes ilegales, Abascal ha sido rotundo asegurando que el presidente del Gobierno "no tiene ningún principio" y "es capaz de decir una cosa y la contraria" con tal de mantenerse en el poder. No obstante, según el líder de Vox no estamos ante una inmigración irregular sino ante "una invasión mayoritariamente de carácter islamista" agravando más la situación. Vox va a afrontar este curso político nuevamente con la inmigración como uno de los ejes en los va a centrar sus fuerzas.