El Gobierno lleva casi un mes sin responder a un preacuerdo migratorio a tres bandas con el PP y Canarias

El Gobierno lleva casi un mes responsabilizando al PP de la falta de acuerdo en materia migratoria por rechazar la reforma de la Ley de Extranjería para imponer el reparto de menas, sin informar de que, desde el pasado 12 de agosto, tiene sobre la mesa un preacuerdo surgido de una reunión a tres bandas entre el ministro canario, Ángel Víctor Torres, el presidente de las islas, Fernando Clavijo, y el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

Un encuentro sobre el que el Ejecutivo pidió "confidencialidad" a las partes implicadas, según confirman fuentes conocedores de la cita, y que han roto ahora su silencio después de que el PSOE canario desvelara el pasado fin de semana que se produjo esa reunión, celebrada antes de que Pedro Sánchez admitiera reunirse con Clavijo y de su gira por África.

Tellado ha explicado esta mañana en rueda de prensa en el Congreso que el preacuerdo recoge que las CCAA se harán cargo de la gestión de los centros de menores hasta que alcancen el 100% de capacidad y el Estado proveerá de recursos a las regiones cuando la saturación supere esa cifra. Si se llega al 150% de ocupación, debe ser el Estado el que asuma toda la gestión y financiación de los mismos.

Una propuesta que surgió del propio presidente de Canarias, según confirman fuentes implicadas, y sobre la que el Ejecutivo todavía no ha dado siquiera una respuesta, pese a la emergencia migratoria que ha llevado a Clavijo a decir que llevará al Gobierno a los tribunales y que se desentiende de la atención a inmigrantes. "Lamentablemente desde el 12 de agosto no tenemos respuesta, sólo cruce de llamadas con Ángel Víctor Torres, pero no se nos ha facilitado ninguna documentación", ha criticado Tellado.

El PP reconoce que la propuesta debe ser analizada y estudiada en profundidad para incluir las modificaciones necesarias que puedan hacerla extensible al resto de CCAA, aunque la ven con buenos ojos. "Si el Gobierno quiere controlar la inmigración ilegal, va a encontrar con la colaboración del PP; si el gobierno quiere fomentar la inmigración ilegal que no cuente con nosotros", ha dicho el portavoz parlamentario.

El Gobierno admite "conversaciones"

En el Gobierno aseguran que las "conversaciones han sido continuas" con el PP y con Fernando Clavijo, el presidente de Canarias. "De la propuesta de solución, debatimos con el PP muchas horas", ha dicho Pilar Alegría antes de lanzarse a la yugular del partido de la oposición. "El PP no puede afrontar solidaridad con esos niños", ha atacado mientras le ha pedido "menos demagogia y más responsabilidad".

Lejos de pedirle el apoyo, la ministra ha acusado al portavoz del PP, Miguel Tellado, de usar "frases hiperbólicas". También ha atacado al líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, por negarse a atender más menores y pasarle la competencia al Gobierno central "Esto no va de distribución de competencias, va de atender a niños y niñas", ha terciado Alegría que ha afirmado que el presidente canario "se está equivocando". La ministra ha pedido que "traslade" toda la presión al PP y que "convenza a su aliado en el Gobierno" de apoyar la ley de extranjería.