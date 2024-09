Feijóo pacta con sus presidentes reclamar a Sánchez 18.000 millones de fondos europeos y no negociar bilateralmente

Alberto Núñez Feijóo ha conseguido comprometer a todos sus presidentes autonómicos a no negociar de manera bilateral con Pedro Sánchez nada que tenga que ver con la financiación autonómica. El presidente del PP corta así el paso a las intenciones del Gobierno de provocar la discordia en la oposición a base de tentar a las CCAA. "Vamos todos a una", ha dicho el líder popular sacando pecho del éxito del cónclave.

Durante una comparecencia pública sin preguntas, Feijóo ha defendido la "autonomía fiscal" de las regiones, en un claro aviso a Sánchez después de que el presidente amenazara con subir impuestos a través de la conocida "armonización fiscal" con el claro objetivo de tapar el agujero que dejará el cupo catalán en las arcas públicas del resto de España. "Nos hemos comprometido a parar el cupo catalán y a decidir entre todos lo que es de todos", ha dicho.

El PP ha cerrado incluso un acuerdo concreto en materia económica para reclamar la transferencia de 18.000 millones de euros del remanente que quedaría de los fondos europeos Next Generation. Un dinero, ha concretado Feijóo, que puede repartirse entre todas las regiones, dado que no ha sido utilizado, para no tener que devolverlo a Europa y mejorar así la financiación de todas las regiones.

A la comparecencia de Feijóo le han seguido las de los presidentes autonómicos, que ha resaltado el compromiso de todos de no negociar de manera bilateral un sistema de financiación autonómico, aunque ninguno ha acogido la propuesta de Isabel Díaz Ayuso para no acudir a Moncloa si son convocados por Pedro Sánchez. "No vamos a aceptar bilateralidad", ha dicho el andaluz Juanma Moreno, que ha advertido también que "Andalucía dialogará con todo el mundo, incluido el presidente".

En la misma línea se manifestaron también ayer los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, la de Baleares, Marga Prohens (única ausente en el cónclave por el arranque de curso en las islas), el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el de Aragón, Jorge Azcón, el de Castilla y León, Fernando Mañueco, o el de Galicia, Alfonso Rueda. La presidenta de Madrid ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado entre todos para no negociar en ningún caso un nuevo modelo de financiación en las reuniones bilaterales programadas por el Presidente del Gobierno.

"Celebro este compromiso de no hablarlo en ninguna reunión bilateral para no ser engañados", ha dicho, reconociendo que todas las comunidades tienen "problemas singulares". "Claro que quisiera que estos problemas fueran atendidos por la Moncloa pero nunca se nos ha escuchado", ha dicho Ayuso, que sigue mostrando sus reticencias a reunirse con Pedro Sánchez, aunque no se ha negado de forma tajante.