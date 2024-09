Podemos critica los "tisc de autócrata" de Sánchez mientras Sumar trata de apaciguar las aguas

Con una débil mayoría parlamentaria, Sumar trata de calmar las aguas tras las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado sábado afirmó que su intención es agotar la legislatura "con o sin el apoyo del Poder Legislativo". Podemos, que formó gobierno en la pasada legislatura con el PSOE, denota en Pedro Sánchez "tics de autócrata". La formación morada advierte que las palabras del líder socialista son "un desprecio a los diputados que le han hecho presidente".

La formación morada, que actualmente cuenta con cuatro diputados en el hemiciclo, afea de forma contundente el absoluto "desprecio" de Sánchez al Congreso de los Diputados, al tiempo que apunta a la posibilidad de una nueva prórroga de las Cuentas denunciando la "parálisis legislativa" a que a su juicio arrastra la legislatura.

Los de Yolanda Díaz, por su parte, intentan mantener la estabilidad entre los socios de investidura tras la declaración de Sánchez. Lejos de valorar las palabras del líder socialista durante el Comité Federal del PSOE, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hace un llamamiento y anuncia que el socio minoritario del Gobierno va a "intensificar los contactos" con los aliados parlamentarios para "hacer posibles las leyes y reformas que tenemos por delante".

En este sentido, Urtasun considera "imprescindible" que el conjunto de las formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez, continúen trabajando para no desaprovechar "las oportunidades que les brinda la legislatura", poniendo el foco en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Sumar se muestra optimista y apela a no caer en la "estrategia de bloqueo" que, a su juicio, plantea el PP. Sin embargo, fue Junts quien el pasado mes de julio complicó la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez al tumbar el techo de gasto, clave para sacar los Presupuestos de 2025. Y es que formaciones como ERC o Junts ya han demostrado que no dan su apoyo a cambio de un cheque en blanco.

Aunque los apoyos necesarios para la aprobación de unas hipotéticas cuentas públicas no estén garantizados, Sumar se muestra confiado en que van a salir adelante. "Nos gustó el mensaje del presidente la semana pasada. Nos suena y nos gusta la música. Compartimos que tiene que haber menos Lamborghinis y mas buses", sostiene Urtasun. El portavoz de Sumar, no obstante afea que Pedro Sánchez no hiciera alusión a la vivienda que para la formación de Yolanda Díaz, es "uno de los grandes retos" en esta legislatura.