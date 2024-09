La izquierda no apoya el reconocimiento de Edmundo González y el PP advierte: "Esto va de civlización o barbarie"

El Congreso de los Diputados apoya el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La proposición no de ley del PP, que se votará este miércoles, contará con los votos a favor de los populares (137 votos), Vox (33 votos), UPN y Coalición Canaria (2 votos) y el del PNV (5 votos). En total, 177 diputados.

La votación será este miércoles pero el debate se ha producido este martes en el Congreso ante la presencia en la tribuna de invitados de Carolina González, hija de Edmundo González, o los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López. La encargada de defender la PNL fue la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha tenido enumeradas diez razones para que el Congreso avale el reconocimiento de Edmundo González y se demuestre que "lo moral es lo eficaz".

Álvarez de Toledo ha denunciado que "Maduro pretende imponer una mentira por la fuerza" y que "despreciar lo que dicen las actas es un atentado contra la verdad". La diputada del PP ha recordado la frase de Sánchez ante el Comité Federal del PSOE en la que decía que "Edmundo es un héroe" al que "nunca abandonarían". Álvarez de Toledo ha corregido al presidente para decirle que "héroes son todos los venezolanos, Edmundo es algo más: es el electo por los héroes. No reconocerlo es abandonarlo, a él y a todos los que les votaron".

Uno de los argumentos que esgrime el Gobierno es la de "no romper el consenso europeo", ya que los 27 siguen pidiendo las actas y, de momento, no hablan de reconocer a Edmundo González. Álvarez de Toledo ha desmontando esta justificación. "Lo rompen para reconocer el Estado de Palestina, pero no para reconocer al presidente de Venezuela", ha aseverado ante el aplauso de la bancada popular.

La diputada popular también ha criticado la enmienda "inaceptable" del PSOE que pide "reconocer la labor de Zapatero". "A Edmundo lo despojan y a Zapatero lo encumbran", ha reprochado Álvarez de Toledo quien ha añadido que "Zapatero es todo menos un mediador, siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura, invoca el bien para perpetuar el mal".

Para finalizar, Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que "ésta es una batalla entre la civilización y la barbarie" y ha prometido "librarla hasta la liberación definitiva de Venezuela, hasta el final". La diputada ha asegurado que, en esta causa, no debería haber "fronteras morales o ideológicas" y ha augurado que "mientras haya un solo venezolano dispuesto a jugarse la vida, habrá esperanza". Álvarez de Toledo ha cargado contra el feminismo por no reivindicar "a una mujer inquebrantable, la más valiente, la heroína del siglo XXI", en referencia a María Corina Machado.

El PSOE pide "no generar falsas expectativas"

La encargada de responder al PP ha sido la diputada del PSOE, Cristina Narbona, que ha pedido "no generar falsas expectativas". "Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan, haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González, como presidente electo, es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro. Ojalá fuera así", ha aseverado quien ha recordado "la experiencia" de Juan Guaidó como presidente encargado "al que reconocimos y no sirvió para nada".

La presidenta del PSOE, cargo honorífico, pero que también es la esposa del exministro de Exteriores y actual Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha expresado su "orgullo" porque su partido "ha hecho más que ningún otro Gobierno por el pueblo venezolano y por los que combaten el régimen de Maduro".

Dentro de proverbio "obras son amores y no buenas razones ", Narbona ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez ha acogido a 125.000 venezolanos frente a los 125 de la época de Mariano Rajoy. Lo que ha obviado es que durante los últimos 7 años ha aumentado la represión de Maduro y la crisis económica en el país.

Vox aprovecha para cargar contra el PP

El diputado de Vox, José María Sánchez, ha criticado al Gobierno "por su calculada ambigüedad" y no "desprenderse del marxismo". No tardó mucho en pasarse en criticar al PP en una intervención en la que mezcló a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, rebautizada por el representante de Abascal como "von der Pfizer" por las vacunas contra el Covid.

"Esa señora se niega a proceder del reconocimiento de González Urrutia ¿esa señora no pertenece a su partido? ", ha preguntado a la bancada popular mientras les reprendía por "su ambigüedad calculada". Incluso se ha dirigido al portavoz del PP, Miguel Tellado, para afearle que "carece de autoridad" para hablar de este tema. "Su postura no es seria, es indigna y no es de verdadero apoyo a la causa venezolana", ha asegurado Sánchez.

Hasta Narbona tenía que corregirle y decirle que no es la Comisión Europea, sino el Consejo de la UE donde están representados los ministros de Exteriores de la UE, quienes se encargarían del reconocimiento. "Ningún Gobierno, ni siquiera los de su familia política han planteado la necesidad del reconocimiento del señor González", ha terciado la diputada del PSOE recordando que ni Italia, ni Hungría lo han llevado al seno de la UE.

El diputado del PNV, Aitor Esteban, ha confirmado que su partido votará a favor de la Proposición no de ley para reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas. "La derrota de esta proposición no de ley supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente y eso no lo podemos permitir", ha añadido mientras que ha prometido que el PNV "va estar de lado de los derechos humanos y la democracia siempre". "La realidad es que hay una represión brutal después de las elecciones, una violencia inédita y generalizada", ha denunciado el nacionalista.

La izquierda apoya a Maduro

Las mayores críticas a la iniciativa del PP han llegado desde las filas de la izquierda que han buscado perífrasis para evitar respaldar a los demócratas venezolanos. Desde Podemos, su diputado Javier Sánchez Serna ha enmarcado todo en una campaña "de la derecha internacional" para que "Venezuela vuelva a arder" y ha criticado que el PP se "preocupe" por Venezuela pero que haya "jaleado golpes de Estado en Perú y Bolivia" o se olvide de las acciones israelíes en la Franja de Gaza. Tras tildar a Edmundo González de "extrema derecha", ha ridiculizado su hipotético reconocimiento como la de "una operación Juan Guaidó 2.0".

En Sumar, el diputado Gerardo Pisarello ha puesto como ejemplo "al presidente Zapatero y al Papa Francisco" y ha criticado que "la derecha" no condenase la detención del filtrador Julian Assange o del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Más allá ha ido el diputado del BNG, Nestor Rego, comparando la situación con la Argentina de Milei o criticando que en Francia, Macron no haya dejado que gobierne la izquierda pese a que el centro y la derecha suman mayoría.

Más ambiguos han sido desde Junts donde han comparado Venezuela con Cataluña, pero sin desvelar el sentido de su voto. "Ahora todos quieren ser paladines de la democracia, quién es el mas campeón en la defensa de los DDHH, pero parece que esta defensa solo se extiende a personas que viven a 7.000 km de España", ha asegurado la diputada Marta Madrenas quien ha reprochado que "eso que ahora critican tantísimo del régimen de Maduro lo aplicaron ustedes en Cataluña".