Montero evita hablar de cupo y Junts amenaza con más derrotas si no hay "concierto a la vasca"

Sin Pedro Sánchez, que se encontraba de gira en China, el Gobierno se enfrentaba a su primera sesión de control en este nuevo curso político. La protagonista fue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que PP y Junts acorralaron a cuenta del concierto catalán firmado entre ERC y PSC.

La portavoz del partido de Puigdemont, Miriam Nogueras, pidió a la ministra de Hacienda que "confirmase que este acuerdo es un concierto económico como el vasco". Montero no entendía el interés que había generado el acuerdo para investir a Illa y contraatacaba con los acuerdos de Aznar y Pujol en 1996. "Cuando Convergencia y el PP firmaban en la intimidad los acuerdos no lo ponían negro sobre blanco", afirmaba la vicepresidenta que, sin mencionar la palabra cupo o concierto, sólo atinaba a pedirle que leyesen e interpretasen el pacto. Incluso esperaba que la reforma de financiación contase "con el voto favorable de su grupo".

La respuesta no satisfacía a Nogueras. "Queda claro que no habrá concierto", respondía ya que, a su juicio, no había aclarado "el acuerdo inconcreto" ni tampoco "la tampoco la cifra". "Queremos el control", advertía la portavoz de Junts que afirmaba que "o lo tiene Madrid o lo tiene Cataluña". "Mandar el dinero a la caja española no es concierto", terciaba como última amenaza.

Montero le tendía la mano para que respaldase la senda de estabilidad que el Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros. " Este Gobierno está evitando un recorte de 4.800 millones", aseguraba la ministra de Hacienda para defender su techo de gasto que ya fue tumbado por Junts en julio. "Espero que lo reconsideren porque esa senda es buena para Cataluña y es buena para los españoles", afirmaba como último mensaje ante los de Puigdemont.

Ofensiva del PP contra el "cupo"

Aunque quien más preguntas registró contra el cupo fue el PP que trató de acorralar al Gobierno con hasta dos intervenciones. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, preguntó a la ministra, y exconsejera de Hacienda de Andalucía, si se sentía "satisfecha de la desigualdad que va a generar". Montero sólo atinaba a responder que la "única estrategia" del principal partido de la oposición es "la de dividir y enfrentar territorios" y les acusaba de ser "una máquina de generar injusticias".

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, auguraba que el pacto impedirá al Gobierno catalán "deflactar" el IRPF y en cambio gastarán "más en embajadas". "Trece mil millones de euros menos", cifraba el diputado popular por Sevilla que acusaba al Gobierno de "generar independentistas de primera y ciudadanos de segunda". Montero contraatacaba remitiéndose al encuentro de Feijóo con sus barones este pasado viernes para calificarlo de "esperpéntico" porque "no quieren sentarse en una mesa a hablar de financiación".