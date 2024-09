Sánchez se niega a retirar el cupo catalán ante los presidentes del PP pero no aclara cómo lo llevará a cabo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ayer a los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, y Andalucía, Juanma Moreno, su voluntad de cumplir el pacto acordado con ERC para un cupo catalán, pero sin ser capaz de explicar cómo piensa ponerlo en práctica.

Según explicaron ambos líderes regionales en rueda de prensa, el presidente del Gobierno defendió que la medida "será buena para Cataluña y el resto de España", a pesar de que ambos le advirtieron que supondrá una merma de hasta 32.000 millones de euros para la financiación de todo el país. Al preguntarle por sus planes para poder llevarlo a cabo, el jefe del Ejecutivo les dio evasivas, según trasladan fuentes presentes en el encuentro.

Ningún ministro, incluido la de Hacienda, María Jesús Montero, o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido capaz hasta ahora de explicar los motivos por los que el Gobierno dice que el concierto catalán mejorará la situación de todas las CCAA. Ni siquiera han aclarado los términos del acuerdo firmado con ERC ni de qué forma piensan implantarlo o qué calendario manejan para su aprobación.

Se trata de un compromiso que requeriría de la reforma de una Ley Orgánica, la LOFCA, por lo que es necesario una mayoría absoluta de las Cortes para poder aprobarla. Algo difícil de conseguir dada la minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno desde hace meses. De hecho, está en duda que la próxima semana pueda aprobar la senda de déficit para presentar unos Presupuestos Generales del Estado y poder tener una "legislatura larga", aunque Sánchez ha manifestado que seguirá gobernando incluso sin PGE o sin el respaldo del Parlamento.

Tanto Rueda como Moreno no ocultaron su preocupación por las palabras de Sánchez, al que no vieron en ningún momento con dudas respecto a los compromisos adquiridos con los separatistas, a cambio de la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Especialmente, después de lo que Junts les hagan sufrir en el Congreso, donde tumban todas sus medidas desde hace tres medes. Una negativa a la que podría sumaría también la de ERC si no cumplen con el pacto firmado.

Mientras el presidente concede todo tipo de beneficios a Cataluña y al País Vasco, con el que se ha comprometido a transferir más competencias este año y el próximo, no fue capaz de adquirir ninguno con las CCAA del PP, ni siquiera a modo de promesa de cara a futuro, según criticaron los líderes de Andalucía y Galicia. "Nos vamos con las manos vacías", "muchas palabras y pocas concreciones", coincidieron en señalar ambos, advirtiendo de que la ronda de reuniones podría buscar sólo una "foto" con objetivos más propagandísticos que políticos.