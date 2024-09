Vox señala y ataca a los medios que están denunciando la corrupción de Pedro Sánchez

La cuenta oficial de Vox en la red social X publicaba hace unos días un mensaje en el que se señala a una serie de periodistas y medios como la "redacción de Génova 13" con el ánimo de vincularlos con el Partido Popular.

La redacción de Génova 13 decía ayer que VOX es malo porque no quiere cupos y exige la igualdad de todos los españoles. El PP quiere de nuevo que creamos que los buenos son ellos, aunque sigan reclamando entenderse con los que dan golpes de Estado y extorsionan a los españoles. https://t.co/4WxhnwOujV pic.twitter.com/6isqi87JyM — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 12, 2024

Le estrategia contra el PP del partido de Santiago Abascal está teniendo también y cada vez más un traslado en el campo mediático, en el que está acusando a cualquier medio que discrepe de su estrategia o de su acción política de estar a sueldo del PP. Una persecución que el Grupo Libertad Digital y sus periodistas venimos sufriendo desde hace ya algún tiempo.

En este mensaje de nuevo se señala, en esta ocasión con fotografías incluidas, a Federico Jiménez Losantos y Carlos Cuesta, presidente y director adjunto del Grupo Libertad Digital; pero también aparecen algunos de los responsables de los medios más importantes del centro derecha en nuestro país, entre ellos el presidente y el director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente; los directores de El Mundo y ABC, Joaquín Manso y Julián Quirós; el director y presentador de La Linterna en la Cadena Cope, Ángel Expósito; y a Pedro J. Ramírez.

Llama poderosamente la atención que las invectivas y los ataques de Vox se dirijan a alguno de los medios que están destapando la corrupción del Gobierno y del propio presidente, alrededor de los casos de Ábalos, Begoña Gómez o David Sánchez, como si el desgaste que estos casos están suponiéndole a Pedro Sánchez molestasen a los del partido de Santiago Abascal.

Del mismo modo, también resulta cuando menos llamativo que todos los medios contra los que carga Vox sean del que se supone que es su propio espectro político: no se ven críticas similares a El País, Público, el periódico que dirige Nacho Escolar o las multimillonarias estrellas de RTVE, todos al servicio de Pedro Sánchez y que ocultan sistemáticamente los desmanes del Gobierno, cosa que parece no molestar a Vox, a quienes sólo irritan las críticas a su propia acción política, que al parecer no puede ser cuestionada.