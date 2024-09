Feijóo enviará a la presidenta de México el libro "Nada por lo que pedir perdón"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido durante la clausura del Campus Faes a la nueva crisis diplomática de España con un país extranjero, en esta ocasión con México, cuyo presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la entrante, Claudia Sheibaum, han atacado al Rey Felipe VI. El Gobierno decidió no acudir a su toma de posesión después de que el monarca no fuera invitado por "no pedir perdón" por el supuesto pasado colonial español.

"Han recurrido a una provocación inaceptable entre dos países que, a pesar de ellos, seguirán siendo hermanos en el futuro", ha dicho Feijóo en la cita, centrada en la defensa de la libertad y el Estado de derecho con Venezuela como foco principal, y que ha contado con la presencia del presidente electo, Edmundo González. Esta tarde el líder del PP mantendrá un coloquio con la líder de la oposición, María Corina Machado, que intervendrá por videoconferencia.

Feijóo se ha referido a Sheibaum y López Obrador como "populistas" y les ha recomendado la lectura del libro "Nada por lo que pedir perdón", de Marcelo Gullo Omodeo, en el que defiende el legado español en Iberoamérica y combate la historia tergiversada que se ha difundido sobre la llegada de España a América. "Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, de nuestra dignidad y de nuestro Jefe de Estado, ha dicho.

En su opinión, tras "constatar que la diplomacia ha fallado" para intentar reconducir la situación, al Gobierno de Pedro Sánchez no le quedaba otra que adoptar la decisión que ha tomado, que califica de "lógica", y a la que no se han sumado sus socios de gobierno de Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG, que sí acudirán a la toma de posesión de la presidenta de México.

El líder del PP sí ha recordado, sin embargo, que cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, llamó "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, el Gobierno retiró al embajador de Buenos Aires, algo que no ha sucedido con México a pesar de estar en juego el nombre del Rey. "No pido que se retire al embajador de México, sino que se nombre uno nuevo en Argentina", ha explicado Feijóo.