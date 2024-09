Sheinbaum y AMLO acusan al Rey de "prepotencia" y de "agraviar" al "pueblo de México"

A la insólita decisión del Gobierno mexicano de vetar al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum siguió este miércoles una carta de la presidenta electa tratando de justificarlo a la que se sumaron nuevos ataques contra la Corona española.

En el comunicado, la presidenta alegó que no se había invitado al monarca porque no respondió a la carta que le envió el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 exigiendo una disculpa pública de España por el pasado colonial. "Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales", alegó Sheinbaum para justificar el feo al monarca, que ha llevado al Gobierno a no enviar ningún representante a la ceremonia en la que sí estarán Sumar y Bildu.

Sobre el comunicado del 24 de septiembre del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. pic.twitter.com/K1rFImrO4p — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2024

A la nota siguieron las explicaciones de la propia presidenta electa, que en un acto en la inauguración del Museo Vivo de la capital mexicana acusó al Rey de agraviar al pueblo mexicano: "Cuando se niega la Corona española no solamente al perdón, que engrandece a los pueblos no los avergüenza (...) y además no hay una respuesta oficial al presidente de la república(...), al representante del pueblo de México, del estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente al hombre, sino al pueblo de México", señaló.

"Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón", agregó la futura presidenta.

Sheinbaum negó su país haya roto las relaciones con España: "No, ¿cómo creen?, pero necesitamos respeto", afirmó señalando que con el comunicado emitido este miércoles "es suficiente".

AMLO llama "prepotente" al Rey

Por su parte, el autor del ataque inicial al monarca, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, justificó la decisión de su sucesora: en un acto ante la prensa pidió a Madrid dejar "la prepotencia y arrogancia" para ofrecer disculpas por la conquista. "Estamos hablando de diferencias con la monarquía española a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país y no hubo respuesta", señaló López Obrador

"Y actuaron con mucha prepotencia, nunca contestaron una carta respetuosa y formal, mandaron a sus voceros, incluso sus intelectuales orgánicos, recuerdo que el señor (Mario) Vargas Llosa se lanzó muy fuerte, y otros en los programas de radio de España, en la televisión española insultándonos", lamentó.

AMLO insistió en sus acusaciones al país animando a contar la historia, dijo, de otra manera y atacando a los españoles que hicieron fortuna en México y volvieron a España: "¿Cómo creen que les llaman en España? Indianos. No estoy hablando de mexicanos, de gente pobre, no, estoy hablando de gente muy rica que con esfuerzo, repito, trabajó de conformidad con la ley aquí en este país hizo su fortuna", aseveró.