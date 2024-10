Mazón para los pies a un periodista catalán que le habló de 'País Valenciá'

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha frenado de manera tajante a un periodista de El Nacional.cat que al preguntarle en catalán se ha referido a la Comunidad Valenciana como "País Valenciá".

"Le pido que no se refiera así a mi comunidad y respete mi estatuto", le ha respondido tajante Mazón, recordando que la norma autonómica no recoge ese término. Acto seguido, se ha negado a responder a su pregunta. "No tengo nada más que decirle". En todo momento Mazón ha respondido en español a las preguntas, pese a que dos de ellas se las han formulado en catalán.