Mazón y López Miras piden a Sánchez un fondo compensatorio de 6.800 y 2.300 millones respectivamente

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, primero en ser recibido este viernes, ha abordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la financiación autonómica. Mientras otros compañeros, como el de Galicia, Alfonso Rueda, o el de Andalucía, Juanma Moreno, rechazaron siquiera hablar de este tema por considerar que debe negociarse de manera "multilateral", López Miras le ha trasladado su queja por la "infrafinanciación" que sufre su región, y le ha reclamado un fondo transitorio de 2.300 millones de euros para Murcia, con el objetivo de "compensar a las regiones maltratadas".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha pedido también un fondo de 1.700 millones anuales, lo que supone 6.800 en toda la legislatura, al destacar también que la región es "la más infrafinanciada de todas".

Una solución transitoria mientras no se reforma el sistema de financiación autonómica, que ambos piden abordar de manera "multilateral", y rechazando el cupo catalán. El presidente del Gobierno se ha mostrado receptivo al cambio de modelo, aunque no ha concretado cómo ni si incluirá en esa negociación a Cataluña, aunque el presidente sigue queriendo aprobarlo. Una reforma que el Gobierno pretende abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en la Conferencia de Presidentes.

La cita de este último órgano podría celebrarse a principios de diciembre, aunque de momento sólo ha sido convocada la reunión preparatoria para el 28 de octubre, en la que se decidirá el orden del día. El PP ya ha confirmado que sus CCAA forzarán que se hable de financiación o inmigración, no sólo vivienda como pretende Sánchez. López Miras pedirá, incluso, abordar un pacto de Estado por el agua, centrado en el trasvase Tajo-Segura, dadas las necesidades de Murcia. Pacto que también ha reclamado Mazón.

"Me voy como he venido", ha dicho en cualquier caso el presidente murciano ante la falta de concreción de Sánchez o la ausencia de compromisos sobre sus reclamaciones, como coincidieron en señalar el resto de presidentes del PP que ya se han reunido con el Jefe del Ejecutivo. El valenciano sí ha destacado en el capítulo de compromisos, la creación de una comisión de estudio para devolver la Dama de Eleche a la Comunidad valenciana.

Ambos han hablado también de la cuestión migratoria, sobre la que López Miras ha destacado que "podría producirse un acuerdo", ya que el Gobierno, según le ha trasladado el presidente, se muestra dispuesto a aumentar la ayuda para atender a los menores no acompañados, ante los que Murcia ha garantizado su "solidaridad".