Sumar plantea que un grupo "diverso" con "mayoría de mujeres" determine la protección policial ante crímenes machistas

Sumar quiere recuperar hueco y protagonismo político y ha tomado como campo de actuación las políticas VioGén (violencia de género). Su nueva idea se basa en determinar la política policial en base al siguiente esquema: "Introducir procedimientos algorítmicos diseñados por un equipo pluridisciplinar y diverso (compuesto en su mayoría por mujeres, de origen diverso, del pueblo gitano, entre otras, con diferentes procedencias socioeconómicas), que permita al sistema VioGén sugerir probabilidades de sufrir violencia económica, sexual o psicológica, así como otros delitos como acoso". Es decir, que un grupo determine la política de protección en base a criterios, en principio, ajenos a la igualdad ante la ley y la formación policial o jurídica.

Evaluación y auditorías del sistema VioGén

Los puntos del plan son los siguientes. El primero: "Evaluar el sistema VioGén para proponer más ítems que permitan una detección del riesgo más efectiva, así como aplicar las medidas de protección que correspondan". Porque, según el partido de Yolanda Díaz, el factor determinante debe ser el riesgo que determine ese grupo, no el que detecte la policía, la Fiscalía o los tribunales en base a datos estadísticos o evidencias objetivas.

El segundo punto de su plan pasa por "permitir auditorías algorítmicas externas e independientes del sistema VioGén". Sumar también quiere, como se ha mencionado, "introducir procedimientos algorítmicos diseñados por un equipo pluridisciplinar y diverso (compuesto en su mayoría por mujeres, de origen diverso, del pueblo gitano, entre otras, con diferentes procedencias socioeconómicas), que permita al sistema VioGén sugerir probabilidades de sufrir violencia económica, sexual o psicológica, así como otros delitos como acoso".

Formación para las Fuerzas de Seguridad

Otro de los puntos reclama "asegurar que la decisión final sobre cómo actuar respecto de estos indicadores será tomada por un ser humano"; "establecer una evaluación del riesgo del sistema VioGén dirigida a hijos e hijas víctimas de violencia de género para la atención de la violencia vicaria", en base a los mismos criterios; y "ofrecer formaciones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para erradicar cualquier tipo de dificultad en la cumplimentación del sistema VioGén o para interpretar cualquier ítem previsto en el cuestionario".

Investigaciones anuales y nuevos ítems en los estudios

El plan se completa con la dotación para "realizar investigaciones anuales para el desarrollo de estudios longitudinales que permitan evaluar la evolución de las violencias de género"; "introducir nuevos ítems en las investigaciones sobre las violencias de género para aproximarse al ámbito fuera de la pareja y/o expareja y conocer la etiología de la violencia vicaria"; y "crear equipos multidisciplinares integrados por profesionales de la Criminología, Sociología, Psicología y Estadística, de diferentes procedencias, culturas y orígenes, especializados en violencias de género para la adecuada interpretación de los datos y la propuesta de políticas públicas conforme a la realidad estudiada".

Recomposición de la toma de decisiones policiales

En resumen, toda una recomposición del esquema de toma de decisiones policiales para evitar los delitos machistas que debería ser comandada por equipos preseleccionados según los criterios "diversos" establecidos por Sumar.

Y todo ello se basa en la argumentación de que, hasta ahora, sus criterios han fracasado. Porque eso es literalmente lo que se asume en el documento: "El año 2024 ha sido particularmente trágico en España, con cifras alarmantes de mujeres asesinadas durante los últimos meses". Pero, para Sumar, esto no anula sus criterios. No, todo lo contrario, los refuerza: "Estos datos subrayan la necesidad urgente de revisar y mejorar sistemas como VioGén, vitales para garantizar una prevención real y efectiva de las violencias de género. Sin embargo, las cifras lamentables sobre la búsqueda de apoyo profesional y el dato de que 23 de las 27 mujeres asesinadas no habían denunciado nos reclaman una mejora inmediata respecto a la confianza en las instituciones y la información de los recursos disponibles". Todo ello tras seis años de apoyo de Podemos o Sumar al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha impulsado las acciones VioGén en todo este periodo.