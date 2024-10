Aldama, el contacto de Begoña Gómez en Globalia, llama "jefa" a Delcy Rodríguez y recibe dinero de empresarios de Maduro

El nuevo informe de la UCO está destapando un escándalo de corrupción del PSOE y del Gobierno más allá de lo que muchos podrían haber imaginado y, desde luego, más allá de nuestras fronteras. En concreto, el informe dibuja como un epicentro la narcodictadura venezolana. Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez que medió en pagos a Globalia, mantenía una estructura de negocio estable con Jorge Giménez Ochoa (el hombre de los negocios y del fútbol favorito de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez) y llamaba "jefa" a Delcy justo en las fechas del viaje ilegal de la mano derecha de Maduro a Madrid.

"En este sentido, se ha localizado una conversación entre ALDAMA y un tercero donde, inmediatamente después de que SOLUCIONES ED GESTIÓN resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre ALDAMA y KOLDO-ÁBALOS, el primero solicitaba dinero en metálico para "seguir alimentando la máquina".

Esta conversación tiene por interlocutor a "Jorge GIMÉNEZ, un empresario que habría compartido negocios en Venezuela con ALDAMA, pudiendo titular empresas en ese país", señala la UCO. Además, cabe señalar que GIMÉNEZ sería una persona de la confianza de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ (en adelante DELCY), extremo que es necesario hacer constar ya que muchas de las actuaciones realizadas por ALDAMA, tenían relación directa con ciudadanos venezolanos de un significativo nivel político".

El día 12 de mayo de 2020 "ALDAMA se ponía en contacto con GIMÉNEZ y le solicitaba dinero en metálico". Ese mismo día, añade la UCO, "GIMÉNEZ le indicaba que estaba intentando conseguirlo. A este respecto, ALDAMA le daba las gracias y, tras ello, sin mediar otra palabra, su interlocutor le preguntaba "Q tal el jefe?".

La UCO señala que "resulta llamativa la asociación de comentarios realizada por GIMÉNEZ en al conversación al preguntar por el jefe seguidamente de la petición realizada por ALDAMA de dinero en efectivo. Cabe significar a este respecto que entre ALDAMA y KOLDO se refieren a ÁBALOS como el jefe de manera habitual".

Es decir, que no sólo para Aldama, Ábalos era uno de los jefes, sino que también lo era para uno de los hombres más fuertes del dictadura venezolana: Giménez es ahora, además de uno de los grandes contratistas y deudores de PDVSA, según la oposición venezolana -PDVSA es la joya de la corona de Maduro, la gran empresa de petróleo del país-, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Como ya ha informado Libertad Digital, Giménez pudo haber venido con Delcy en el viaje ilegal a España.

Unos días más tarde, el 17 de mayo de 2020, "ALDAMA interrogaba nuevamente a su interlocutor sobre si había podido "mover algo del cash". Se evidencia por el tono de la conversación, que el destinatario de este efectivo sería alguien conocido por ambos interlocutores, ya que ALDAMA le señalaba "Ok necesito aquí para lo que sabes y no se de donde sacarlo". GIMÉNEZ, en ese punto, le contestaba poniendo de manifiesto que conocía que ALDAMA ya estaría ganando dinero en España en esos momentos: "Estas haciendo billete allá! No me mientas ajjaajaajaja".

Es necesario recordar, que en esa fecha, ALDAMA se encontraba inmerso en los trámites de los distintos expedientes para suministrar mascarillas a la Administración Pública, y que merced a ello obtuvo retribuciones económicas por valor de 6,6 M €", explica la UCO.

"Esta afirmación es de suma importancia para la investigación, ya que en un único mensaje liga dos elementos fundamentales de la causa: en primer lugar, confirmaría que el flujo económico que espera tiene directa vinculación con algún contrato dimanante de la Administración, que en esos momentos sería el negocio de las mascarillas "Que me va a pagar lo tengo claro pero ya sabes cómo funciona el gobierno para pagarte"; y por último y más importante aún, reconoce, a renglón seguido, que para la consecución exitosa de esos negocios debe pagarse dinero en efectivo "no tengo duda de que pagan pero la máquina necesita aceite", detalla el documento judicial.

El día 15 de junio hay otro fragmento revelador de la penetración del contacto de Begoña Gómez -Aldama- en los negocios venezolanos: "ALDAMA le mandaba el siguiente mensaje a GIMÉNEZ: "Te recuerdo que por mucho que conocieras a la jefa ese negocio que hicimos fue porque lo puse yo encima de la mesa […] tú conseguiste que se realizara (...)". La UCO concluye rotunda: "ALDAMA y GMÉNEZ se refieren a DELCY como la "jefa".