El PSOE se querellará "por injurias y mentiras" contra el PP y le acusa de presentar "una denuncia falsa"

El PSOE presentará una denuncia contra el PP por injurias y mentiras tras ver cómo el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la denuncia de Génova 13 sobre financiación ilegal tras una información periodísticas. "Una semana exclusiva ha durado esta querella", ha afirmado Enma López, vocal del Comité que está organizando el próximo Congreso del PSOE.

"Han presentado una querella totalmente falsa basada en recortes de periódico, en testimonios anónimos", ha reprochado López en una declaración sin preguntas desde Ferraz. La denuncia del PP se basaba en un testimonio a The Objetive de un socio de Aldama que afirmaba haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz. "Son cuestiones muy serias", ha terciado López que ha reivindicado "la carga de la prueba" y que "quien acusa tiene que aportar pruebas" y que "no todo vale en político".

"El PSOE con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien presentaremos una denuncia por injurias y calumnias", ha añadido la vocal desde la sala de Ferraz que ha terciado que "no todo vale por hacer caer el Gobierno de España". En la dirección del partido siempre dejaron caer que, si se rechazaba la denuncia del PP ante Pedraz, presentarían otra por calumnias. Queda por ver cuándo se registrará pero el equipo jurídico del PSOE ya está trabajando en ello.

Tras una semana de ambigüedad, en la que no querían comentar nada sobre la información de The Objective, porque "los elementos probatorios corresponden a la parte que debe demostrar el hecho", ahora en Ferraz son contundentes y reiteran que "no hay nada y que no ha habido nada y esto lo demuestra".

"El PP sabe muy bien lo que es la financiación irregular, una sede que conoce muy bien la financiación ilegal", ha atacado López que ha acusado a Génova de "tapar su falta de proyecto político" con un intento de "difamar al Gobierno y al PSOE".