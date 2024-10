Page carga contra los "caballos de Troya" que "desarticulan" la Constitución "desde dentro"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha cargado este miércoles contra los "caballos de Troya" que "quieren acabar con España" y desarticular la Constitución "desde dentro". Por ello, ha llamado a recuperar una España moderada sin "muros" como el que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su sesión de investidura contra la "derecha reaccionaria".

"Hay enemigos evidentes que claramente quieren acabar con España y casi los prefiero", ha explicado el líder de los socialistas castellanomanchegos en el Foro de ABC antes de asegurar que esos son aquellos a los que se dedica a combatir.

Sin embargo, según ha asegurado, también existen enemigos de España que "no son declarados y que funcionan desde dentro, que se comportan como caballos de Troya". Estos, a su juicio, actúan en contra del Estado "no haciendo efectiva la Constitución, no cumpliéndola o desarticulándola".

Esta situación, según ha expresado Page, "tiene solución, pero cuesta". Así, ha llamado a las grandes formaciones a entenderse, planteamiento que contrasta con las palabras de Sánchez en su discurso de investidura, cuando apeló a erigir un "muro" frente a la "derecha reaccionaria".

Los presupuestos, lo más importante

De la misma forma, Page ha advertido de la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Ejecutivo se encuentra negociando con sus socios. "Gobernar tiene que ser con un porqué y un para qué", para lo que es "clave" la aprobación de los presupuestos, según ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que el concierto económico para Cataluña acordado entre ERC y el PSC –vital para la aprobación de los presupuestos— "no va a salir". Aún así, Page no considera que sea tan determinante como parece –pese que ERC condicionó su apoyo a los mismos a la "financiación singular"—, ya que, según cree, "ellos mismos estaban avisados" de que no iba a ser posible la aprobación del concierto.