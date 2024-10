Puigdemont, otra vez en la rueda del hámster siete años después del golpe de Estado

En su momento de máximo esplendor, Convergència Democràtica de Catalunya llegó a tener cincuenta mil afiliados. Tocó suelo con 12.000 antes de su disolución gracias a la "brillante" gestión de Artur Mas, el delfín del fundador Jordi Pujol. Junts, el partido heredero, no pasa de los cinco mil militantes. Sin embargo, los siete diputados de la formación en Madrid tienen más influencia que Pujol en sus tiempos de gloria.

Los dirigentes de Junts, empezando por Puigdemont y siguiendo por Jordi Turull, juegan a ser un partido nuevo con tan solo cuatro años de historia, pero lo cierto es que la mayoría de ellos tiene un pasado convergente y no precisamente como militantes de base o cuadros intermedios. Josep Rull y Jordi Turull formaban parte del pinyol, el grupo en torno a Mas y Oriol Pujol que tomó las riendas de Convergència a principios de siglo. Y Puigdemont no ha militado en más partido que Convergència, bajo cuyas siglas ganó la alcaldía de Gerona.

La "idea" es tratar de convencer a la clientela política de que Junts no es Convergència y sí es Convergència en un juego parecido al del gato de Schrödinger. Este domingo, en la clausura del congreso extraordinario en el que se ha proclamado a Puigdemont otra vez presidente del partido con el 90% de los votos, ha salido de nuevo a relucir esa dualidad, el partido con el gen convergente que introduce en su discurso elementos del "pensamiento mágico" que determinaron el curso del Procés, la unilateralidad, la deuda de España con Cataluña, etcétera, etcétera.

Así, hay que pasar página del 1-O pero en los discursos de Puigdemont y Turull no han faltado las alusiones al referéndum, un episodio "sagrado" para el independentismo y que todavía dibuja una sonrisa de satisfacción en muchos de sus protagonistas. En su intervención desde Waterloo, Puigdemont ha pedido a sus seguidores que se movilicen de nuevo, que cambien de fase, que salgan de los "cuarteles de invierno donde hemos tenido que resistir estos primeros años de nuestra existencia".

Pero como si pedaleara en un bicicleta estática o corriera en una rueda de hámster (ideas que empleó por primera vez Inés Arrimadas en 2016 para describir el proceso separatista), Puigdemont vuelve siempre al mismo lugar, el golpe de Estado del 17 y no deja de exhibir su amargura: "Los que hoy nos recuerdan la legitimidad del gobierno de la Generalidad españolista no respetaron la legitimidad del gobierno independentista y se han aprovechado políticamente", ha señalado. A continuación y en una extraña alusión a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y los GAL, ha declarado que "aquella irresponsabilidad no ha sido nunca reparada por más toneladas de cal viva que quieran echar por encima para tapar y borrar el rastro de su identidad democrática".

Para justificar su retorno a la presidencia del partido, Puigdemont ha manifestado que "para poder ser una herramienta eficaz, el partido se tenía que preparar a nivel organizativo, a nivel de contenido política y a nivel estratégico y tomar la decisión de movilizarnos de nuevo".

Giro ultra

En el congreso se ha tenido muy en cuenta la irrupción en la escena política catalana de la formación Aliança Catalana, la ultraderecha separatista surgida en Ripoll (la localidad gerundense de la que eran los jóvenes que perpetraron los atentados islamistas de las Ramblas y Cambrils) y que ya dispone de dos diputados en el Parlament. Esa presencia ha propiciado un endurecimiento del discurso de Puigdemont y Junts contra la inmigración. Además de pretender las competencias de inmigración, cuestión que negocia con el Gobierno, Junts propone expulsiones por la vía rápida de los reincidentes y no renovar los permisos de trabajo y residencia de quienes no demuestren unos determinados conocimientos de catalán.