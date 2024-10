El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este martes en Es la mañana de Federico de esRadio que el escándalo que protagoniza el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, "se lo debemos a la Ley del sí es sí y a todo lo que ha venido planteando el propio partido que ha muerto por su propia medicina". En su opinión, su partido no puede "callar sobre un hecho que acredita la catadura moral del Gobierno": "Sánchez, sin el voto del señor Errejón, no hubiera sido presidente del Gobierno. Esto le venía bien taparlo a Yolanda Díaz y a Sánchez".

Al presidente del PP le preocupa que en España "sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaría". Refiriéndose a la Ley del sí es sí, ha recordado que el PP votó "en contra y advertimos que esa ley iba a producir indefensión y excarcelamientos". Tras recordar que "mil personas, violadores o responsables de abusos sexuales sin llegar a la violación, están en la calle gracias a esa ley", y que su partido propuso "reformarla y, al final, conseguimos que se reforme la ley", sostiene que "ahora estamos ante un supuesto igual", y ha insistido en que le "preocupa que en mi país haya que ir a una red social y no se pueda ir a una comisaría": "El problema que tenemos son las víctimas y nosotros estamos con las víctimas".

Feijóo ha apuntado que "no es la primera vez" que Yolanda Díaz tapa un escándalo similar, y ha recordado que la policía ya entró "en el Parlamento gallego" porque "una persona que trabajaba en el grupo" tenía una acusación de tenencia de pornografía infantil. "Lo que dice Más Madrid, lo que dice Yolanda Díaz y lo que dice Podemos no tiene nada que ver", ha agregado.

Sobre si algún político del PP podría verse implicado en un escándalo de abuso sexual, el presidente del partido ha declarado que "cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla". Por ejemplo, este lunes "sale en una red una referencia a un senador nuestro y, automáticamente, hablamos con él y aclaramos el asunto. Ahora bien, a nosotros no nos pueden acusar de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada. Eso se lo dejamos a ellos".

Feijóo ha opinado que "a la derecha se le exige más y me parece bien": "Cuando nos equivocamos, es evidente que tenemos una contundencia en las respuestas que los partidos de izquierdas no tienen. Te gustará o no te gustará, pero esto es lo que hay y, en el fondo, me parece bien".

Sumar es una jaula de grillos

En la misma línea, Feijóo ha subrayado que Sumar "es una jaula de grillos" en la que hay tres versiones diferentes sobre un mismo suceso, la destitución de su propio portavoz parlamentario después de que salieran acusaciones de acoso sexual hacia él. El líder del PP ha criticado las dispares versiones dadas por la vicepresidenta del Gobierno y fundadora de la formación, Yolanda Díaz; la de Más Madrid, fundado por el propio Errejón; y la de Podemos, que ha explicado que advirtió a Díaz hace más de un año de las posibles conductas moralmente reprochables del exdirigente.

En este sentido, se ha referido a las contradicciones internas de Sumar, en las que Más Madrid aseguraba que no tenía información al respecto de las conductas de Errejón, mientras que Díaz reconoció que había sido informada de un caso, cuya investigación fue cerrada por Más Madrid. Por ello, Feijóo ha cargado contra los socios del Gobierno y ha destacado que es un caso que también afecta al Ejecutivo, ya que el acusado era portavoz del socio minoritario del Gobierno.