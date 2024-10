La historia se repite: cuando Yolanda Díaz encubrió a un pedófilo de su equipo durante siete años

Con Íñigo Errejón ya dimitido y Mónica García reconociendo errores pero evitando asumir cualquier responsabilidad política, todas las miradas se centraban en Yolanda Díaz, quien hasta ahora había eludido responder a cualquier pregunta al respecto, alegando que se encontraba en Colombia como "vicepresidenta del Gobierno". Su regreso a España y las últimas revelaciones de Podemos, sin embargo, la ponían en una delicada situación.

A pesar de que en los últimos días se había dado a entender que desde Sumar no habían tenido conocimiento de ninguna denuncia contra su ya exportavoz hasta la semana pasada, los máximos responsables de la formación morada desvelaban este lunes que ellos mismos la informaron personalmente en el verano de 2023 de las primeras acusaciones contra Errejón.

Acorralada ante las evidencias, la vicepresidenta del Gobierno no tenía más remedio que responder a las preguntas de los periodistas tras la reunión de su grupo parlamentario y reconocer que, efectivamente, "en plena campaña electoral" del 23J, tuvo conocimiento de la presunta agresión a una joven durante un concierto en Castellón. Lejos de cualquier atisbo de autocrítica, Yolanda Díaz se escudaba en el cierre del expediente por parte de Más Madrid y en que la joven -que había denunciado lo sucedido a través de su cuenta de Twitter- terminó borrando los mensajes.

¿Un nuevo encubrimiento?

Las sospechas de un posible encubrimiento, sin embargo, planean sobre ella por cuanto no sería la primera vez que la líder de Sumar hace algo parecido. Ya en la mencionada campaña electoral, la oposición le reprochó cómo durante siete años fue capaz de encubrir a un asesor de su etapa en Galicia, sobre el que pesaban graves acusaciones de pedofilia. "¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santalices? —le espetó Santiago Abascal en el debate celebrado en RTVE—. Era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia".

Cuando en 2016 Ramiro Santalices fue finalmente detenido, la hoy vicepresidenta del Gobierno no tuvo más remedio que despedirle, pero lo cierto es que se pasó siete años encubriéndole y haciendo la vida imposible a los compañeros de partido que ya en 2009 le advirtieron por primera vez de que su asesor se dedicaba a compartir contenidos pedófilos desde el ordenador de su sede: no solo no les creyó, sino que incluso se encargó de purgarles, como ellos mismos han denunciado en distintas entrevistas concedidas desde entonces. "Ninguno entendemos cómo ella pudo callar", lamentaba Mercedes Salvatierra en el diario El Mundo, donde no dudó en retratar a la actual líder de Sumar: "Yolanda me maltrató, me humilló y me acosó".

Páginas con contenido pedófilo

La historia se remonta al 2 de febrero de 2009. Aquel día, esta militante de IU de Ferrol se dio cuenta de que en el historial del ordenador de la sede había varias búsquedas de páginas con contenidos pedófilos. Compartió su inquietante hallazgo con otro compañero, José Loureiro, y de inmediato sospecharon de Santalices, ya que tenía la llave de la sede, vivía solo y se solía quedar en la oficina hasta altas horas de la madrugada, el momento en el que, según el historial, se habrían producido las mencionadas búsquedas.

Ambos denunciaron la situación a la cúpula local del partido, en la que se encontraba la propia Yolanda Díaz. Sin embargo, sus superiores no solo ignoraron lo sucedido, sino que terminaron expulsando a sus compañeros de IU. Es más, la propia Yolanda Díaz se encargó de presentar una denuncia en los juzgados, acusándoles de difamación: "Se ha tenido conocimiento de que desde fechas indeterminadas se están difundiendo falsas y graves acusaciones de hechos constitutivos de delito contra la organización política Izquierda Unida, afirmando falsamente que en el ordenador de la sede (...) existen archivos que pudieran estar relacionados con pornografía infantil".

Ascenso y detención

Santalices no solo no fue apartado e investigado, sino que, en 2012, fue ascendido a asesor de Alternativa Galega de Esquerda en el Parlamento autonómico, dentro de la cuota que IU tenía en aquella coalición electoral. La denuncia presentada finalmente en los juzgados por Salvatierra y Loureiro quedó archivada porque, aunque efectivamente se encontraron archivos claramente delictivos en el ordenador de la sede, no se pudo probar quién los había consumido. Sin embargo, años después los hechos vendrían a corroborar sus sospechas. En 2016, la Policía Nacional entró en el Parlamento gallego para detener al asesor de Yolanda Díaz por consumir y distribuir material pedófilo. Esta vez sí, Ramiro Santalices fue suspendido de militancia y despedido de su trabajo en la Cámara autonómica.

"Se perdieron siete años, en los que hubo mucho sufrimiento y hay responsables", denunciaba entonces José Loureiro en La Voz de Galicia. Aun así, Yolanda Díaz jamás ha hecho autocrítica de lo sucedido, al igual que tampoco lo ha hecho con el caso Errejón. No en vano, a pesar de reconocer que supo de la primera denuncia contra su ya exportavoz en 2023 y no hizo nada, defiende que actuó con "prontitud" y se felicita por haber conseguido que su ya exportavoz haya abandonado "en tiempo récord" los cargos. "Gestioné personalmente esta crisis y los resultados están a la vista", ha presumido.