Rita Maestre, Mónica García y Manuela Bergerot han comparecido este lunes en rueda de prensa para asumir su gran error con Íñigo Errejón pero a la vez negar tajantemente que vaya a haber más dimisiones que la que se produjo el viernes, esto es: la de su diputada en la Asamblea, Loreto Arenillas, quien se negó a renunciar por considerarse un "chivo expiatorio" y el partido acabó echando.

Las tres han reconocido que tuvieron constancia de la presunta agresión sexual que se denunció en redes sociales en junio de 2023, donde la víctima detallaba lo ocurrido durante un concierto en Castellón, tan sólo un mes antes de las elecciones generales. Pero tras las explicaciones que les ofreció Arenillas y el propio implicado, quedaron satisfechas. "No se investigó más ni se interpretó como una alarma ni una pauta generalizada por parte de Errejón", algo que ahora califican de "error" pero por el que no van a asumir responsabilidades políticas. Esto es, y según sus propias declaraciones: creyeron entonces al presunto agresor y no a la víctima, restando importancia a lo sucedido porque, en caso de ser cierto, se trataba de un hecho aislado.

"Las pistas y los indicios que teníamos no nos llevaron a pensar que estuviéramos hablando de algo de las dimensiones que hemos conocido hoy ni a interpretar que esa posible denuncia tenía que ver con una pauta general. Hoy vemos que ese indicio, esa pista podía habernos hablado de un patrón general", ha reiterado Rita Maestre, que este domingo escribió su propia carta a la ciudadanía para expresar su "dolor devastador" ante lo que ha ocurrido con su expareja en las últimas horas.

Una Rita Maestre que también ha reconocido hoy, igual que Errejón en su escrito de dimisión, haber llegado al límite entre la persona y el personaje. "Es difícil hablar como portavoz de Más Madrid y es difícil hablar como Rita a la vez, y me fue difícil a la vez escribir una carta dura pero necesitaba hacerlo por mí, por las víctimas que han salido denunciando y por las muchísimas personas que llevan días en un estado de shock", ha afirmado a la vez que reiteraba que ni ella ni nadie sabía nada más que aquella denuncia de junio de 2023. Se da la circunstancia de que esa denuncia sí relata un hecho presuntamente delictivo: la denunciante acusaba al político de tocarle el culo sin su consentimiento.

"Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme, hubiéramos ido directamente a una comisaría", ha afirmado la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García. Preguntada expresamente por si puede haber más ceses o dimisiones en las próximas horas, García ha respondido tajante con un "no". Tampoco ellas mismas se plantean asumir ninguna responsabilidad. Según Rita Maestre, no quieren que el caso de "un perpetrador misógino" se convierta "en un caso contra tres dirigentes políticas".

La coportavoz de Más Madrid y expareja del denunciado asegura que "ningún cargo político, ningún militante, ninguna persona de este espacio político sabía que Íñigo Errejón usaba su poder para establecer ese tipo de relaciones" de abuso. Sin embargo, tras repasar la denuncia y los siete testimonios anónimos que han salido a la luz en los últimos días, Maestre le ha tachado de "depredador" y ha interpretado lo sucedido como "un triunfo del feminismo".

Mónica García no ha querido ahondar en los "detalles personales" de Errejón, pero ha dejado caer sus adicciones al señalar que tenía problemas de "otra índole" e "intentaron ayudarle" recomendándole que buscara ayuda profesional. De haberlo sabido, ha añadido García, lo habrían denunciado. "Le recomendamos que buscara ayuda profesional. Si hubiéramos sabido que era un agresor, créanme, no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Habríamos ido a una comisaria", ha subrayado la líder de Más Madrid.

Todas ellas han trasladado la responsabilidad de lo sucedido a Arenillas, de la que dicen "actuó por su cuenta en un primer momento". No aclaran, sin embargo, por qué entonces, si actuó por su cuenta, esperaron a destituirla un año y medio después y sólo tras destaparse el escándalo.

Arenillas las desmiente: "Lejos de encubrir, informé"

Tras la rueda de prensa, la propia Arenillas ha emitido un nuevo comunicado para desmentir lo afirmado por las tres dirigentes de su partido. Como ya hiciera el pasado viernes, la diputada de Más Madrid afirma que puso este asunto "en conocimiento de la secretaria de organización del partido", en aquel momento, la actual portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid, Manuela Bergerot, y de la secretaria de feminismos, Cristina Castillo. "Nunca encubrí ese episodio ni ningún otro", enfatiza.

Arenillas señala, incluso, a una tercera persona a la que también informó de este episodio, el director de comunicación, Luis Giménez, para "explicarlo públicamente si era necesario". "Lejos de encubrir u ocultar información, informé". Apunta así directamente a la dirección de su partido a la que acusa de hacer caso omiso de sus advertencias. "La dirección del partido no consideró relevantes los hechos para elevarlos a los órganos superiores, ni hacerlos públicos, ni activar los procedimientos establecidos en nuestros estatutos y normas internas y, más tarde, la denuncia en redes desapareció y nadie consideró que aquel episodio no requería de mayor acción".

En aquel momento, la joven publicó un hilo en Twitter denunciando la presunta agresión sexual ocurrida en un festival de música, y aseguró que Arenillas medió entre ella y Errejón. "Lo único que hice fue informar a la víctima de opciones de reparación con una agente de género como normalmente se hace en estos casos", señala.

Arenillas afirma, además, que reprendió a Errejón y le instó a "buscar ayuda y a abandonar comportamientos que dañen a las mujeres". "Quizás no hice lo suficiente", admite, pero reitera que informó a los responsables.