¿Y si todo es un negocio? Cristina Fallarás hace caja con los "abusos" de Errejón

La periodista Cristina Fallarás se ha convertido del día a la noche en la heroína del feminismo del sí es sí o el hermana yo sí te creo, a pesar de que hasta ahora, el jueves pasado, no decidió hacerse eco en Instagram de la denuncia anónima de una mujer víctima de "violencia sexual" cometida por un "conocido político que vive en Madrid". Lo suyo había sido recopilar y no publicar y menos denunciar unas supuestas agresiones. A las pocas horas del post se concretó mágicamente quién era el acusado, el ex portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, al que obligaron a apartarse de la vida pública y política. Antes de que que la mancha se extendiera más de lo necesario en Mas Madrid o en la coalición Sumar que lidera Yolanda Díaz.

Pero este domingo conocíamos que, casualmente, la periodista publicará el 11 de noviembre un libro sobre este asunto, 'No publiques mi nombre', editorial Siglo XXI , para el que ya tiene la promoción más que hecha. Todo apunta a que el testimonio gatillo que usó Fallarás forma parte de este trabajo que reúne las experiencias personales de más de un millar de personas que han sufrido abusos por parte de Errejón y otras personalidades de la política, la cultura y el periodismo. Fallarás se ha paseado por innumerables tertulias y programas de televisión asegurando que le están llegando más denuncias anónimas, es decir, sin posibilidad de verificación.

En la contraportada del libro se puede leer:

"Cristina Fallarás lleva años recibiendo y compartiendo testimonios de mujeres víctimas de violencia de género (primero en Twitter y después en Instagram). En febrero de 2024, esta última red social le cerró la cuenta y todo estalló. En ese momento, Cristina decidió publicar todos esos testimonios en formato libro como herramienta de lucha contra el maltrato a las mujeres, al temer que pudiera perder todo el material acumulado durante tanto tiempo".

Entre los testimonios se encuentra el de la actriz Elisa Mouliaá, quien interpuso una denuncia en comisaria contra Errejón por acoso sexual. En su mensaje publicado en redes sociales, la intérprete señala que pensó que podría tener "una historia de amor preciosa con Errejón", pero finalmente se sintió defraudada: "En lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua".

Críticas y subvención pública

A los que la han tachado de pesetera u oportunista, Fallarás responde que parte de los derechos de autor se destinarán a la Asociación Acción Comadres, de la que forma parte la propia periodista junto a María Botto, Amparo Sánchez, Karmele Marchante, Violeta Assiego, Marisa Kohan, Zinnia Quirós, Lydia Aguirre y Piluca Baselga. Este grupo montó una obra de teatro sobre el mismo tema que representó en La Sala Mirador de Madrid.

Ha asegurado que su libro "no sale al calor de Errejón" y que lo ha hecho "de forma voluntaria, activista y sin cobrar un duro", y ha añadido que "los derechos de autoría de este libro, para los que están diciendo que me voy a lucrar, los gestionará por contrato una asociación sin ánimo de lucro formado por mujeres de todos los ámbitos". La suya.

Pero es que en el año 2023 el Ministerio de Irene Montero aprobó una subvención para esta asociación de 100.000 euros.

Te refieres Marisa a esta asociación que recibió 100.000 eurillos del ministerio de igualdad en 2023? Y espera que vamos a mirar el resto de años... https://t.co/BDSlTUN0JF pic.twitter.com/ugbnTmDDUw — Núria González López (@nurygglez) October 27, 2024

Consta en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. El Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 del Ministerio de Igualdad apunta:

"Comadres está orientada a favorecer la participación de la diversidad de las mujeres en un espacio femenino empoderado a partir de un diálogo íntimo, en el que se plantean temáticas comunes. Las actuaciones de este colectivo coinciden con los objetivos encomendados al Instituto de las Mujeres".

Irene Montero recomienda el libro

Otro de los detalles que han trascendido, es que una de las personas ya ha podido leer el libro y lo recomienda es Irene Montero, exministra de Igualdad y excompañera de Errejón en Podemos y enemigo político de su pareja, Pablo Iglesias.

En la web de la editorial Montero dice sobre el libro de Fallarás: